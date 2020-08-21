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В день финала Лиги чемпионов в центре Марселя запретят носить футболки Пари Сен-Жермен

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Все логично

В день финала Лиги чемпионов в центре Марселя запретят носить футболки Пари Сен-Жермен
Новина українською

В воскресенье, 23 августа, в центре Марселя будет действовать запрет на футболки "Пари Сен-Жермен". Полиция департамента Буш-дю-Рон отважилась на подобный шаг для поддержания правопорядка.

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Жандармерия хочет избежать беспорядков в день финала главного клубного европейского турнира между французским "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварией". Известно, что фанаты "Марселя" и клуба из Парижа враждуют между собой.

К примеру, после полуфинала Лиги Чемпионов ("ПСЖ" расправился с "РБ Лейпциг" – 0:3), в Марселе зафиксировали драки между болельщиками. К слову, также полиция запретила всю остальную атрибутику столичного клуба.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Марсель Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Марсель)
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Источник:
Le Parisien

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.08.2020 в 10:09
А Франція взагалі то демократична країна?))
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Alex_ForzaMilan (Київ)
21.08.2020 в 09:21
Марсель єдиний французький клуб, який виграв ЛЧ, логічно, що вболівальники не в захваті від того, що ПСЖ може повторити успіх їхнього клуба.
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ascent (Луксор)
21.08.2020 в 08:32
А если кто-то будет в футболке, они попросят снять или в тюрму заберут? Как вообще это проконтролировать и под какую статью закона притянуть?
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