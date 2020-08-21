В день финала Лиги чемпионов в центре Марселя запретят носить футболки Пари Сен-Жермен

В воскресенье, 23 августа, в центре Марселя будет действовать запрет на футболки "Пари Сен-Жермен". Полиция департамента Буш-дю-Рон отважилась на подобный шаг для поддержания правопорядка.

Читайте также Вингер Баварии: Мбаппе может сделать разницу в финале Лиги Чемпионов

Жандармерия хочет избежать беспорядков в день финала главного клубного европейского турнира между французским "Пари Сен-Жермен" и мюнхенской "Баварией". Известно, что фанаты "Марселя" и клуба из Парижа враждуют между собой.

К примеру, после полуфинала Лиги Чемпионов ("ПСЖ" расправился с "РБ Лейпциг" – 0:3), в Марселе зафиксировали драки между болельщиками. К слову, также полиция запретила всю остальную атрибутику столичного клуба.