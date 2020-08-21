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Моуриньо: То, что ПСЖ еще не выигрывал ЛЧ с такими сумасшедшими вложениями – провал

Лига Чемпионов
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Типичный Жозе

Моуриньо: То, что ПСЖ еще не выигрывал ЛЧ с такими сумасшедшими вложениями – провал
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал выступления "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов. Напомним, финал ЛЧ "ПСЖ" – "Бавария" состоится в воскресенье, 23 августа. Португальца цитирует портал Goal.com со ссылкой на DAZN.

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"Тот факт, что "ПСЖ" не выигрывал ЛЧ с такими сумасшедшими вложениями в течение 5-6 лет… Это провал. Список их топ-игроков невероятен. Сколько сезонов здесь играет Тиаго Силва, Маркиньос, Неймар, Мбаппе… В Париже выступали Ибрагимович и Кавани".

"Это их мечта, хоть они и впервые попадают в финал. Обычно парни расцветают в таких матчах. У них собраны невероятные футболисты".

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В статье: Жозе Моуриньо финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com

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