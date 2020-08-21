Моуриньо: То, что ПСЖ еще не выигрывал ЛЧ с такими сумасшедшими вложениями – провал

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал выступления "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов. Напомним, финал ЛЧ "ПСЖ" – "Бавария" состоится в воскресенье, 23 августа. Португальца цитирует портал Goal.com со ссылкой на DAZN.

"Тот факт, что "ПСЖ" не выигрывал ЛЧ с такими сумасшедшими вложениями в течение 5-6 лет… Это провал. Список их топ-игроков невероятен. Сколько сезонов здесь играет Тиаго Силва, Маркиньос, Неймар, Мбаппе… В Париже выступали Ибрагимович и Кавани".