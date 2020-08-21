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Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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В голосовании он обошел Неймара

Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Новина українською

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри был признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В полуфинальной встрече с "Лионом" хавбек забил два мяча. Матч закончился победой немецкой команды со счётом 3:0.

Отметим, что в голосовании также принимали участие Анхель Ди Мария, Роберт Левандовски и Неймар.

В финале турнира встретятся "Пари Сен-Жермен" и "Бавария". Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне.

В полуфинале "ПСЖ" со счётом 3:0 разгромил "РБ Лейпциг". На пути к финалу парижане прошли "Боруссию" (1:2, 2:0) и "Аталанту" (2:1). "Бавария" дважды обыграла "Челси" (3:0, 4:1) и разгромила "Барселону" (8:2).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Серж Гнабри бавария
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