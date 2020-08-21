Легендарный Беккенбауэр не смог найти слабых мест у ПСЖ

Уже в воскресенье состоится финал Лиги Чемпионов. Легендарный защитник "Баварии" Франц Беккенбауэр прокомментировал будущего соперника клуба - "ПСЖ".

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"Я смотрел матчи парижан, это просто отличная команда. Я не могу найти у них слабых мест и думаю, что они не будут менять свой стиль.

Для "Баварии" это будет самый сложный матч в этой Лиге Чемпионов. Хотелось бы, чтобы команды играли без лишнего уважения и играли в свой футбол, тогда нас будет ждать отличный финал", - заявил Беккенбауэр.

Начало финального матча в воскресенье, в 22:00.