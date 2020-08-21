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СМИ: Челси согласовал переход основного защитника сборной Англии

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Очень интересный трансфер для лондонцев

СМИ: Челси согласовал переход основного защитника сборной Англии
UA-Футбол
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Бен Чиллвел будет выступать в следующем сезоне в составе "Челси". Лондонский клуб добился своего.

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Практически все детали сделки закрыты. Сумма трансфера обойдется примерно в 45-50 миллионов. Сам защитник уже давно согласовал детали контракта.

Чилвелл - основной левый защитник сборной Англии и "Лестера". Лэмпард практически сразу обозначил его главной трансферной целью, однако "лисы" не горели желанием просто так отпускать игрока.

Отметим, что "Челси" уже успел подписать Тимо Вернера и Хакима Зиеша. Также ведутся переговоры с Хавертцом.

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В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити Бен Чилвелл
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