СМИ: Челси согласовал переход основного защитника сборной Англии

Бен Чиллвел будет выступать в следующем сезоне в составе "Челси". Лондонский клуб добился своего.

Практически все детали сделки закрыты. Сумма трансфера обойдется примерно в 45-50 миллионов. Сам защитник уже давно согласовал детали контракта.

Чилвелл - основной левый защитник сборной Англии и "Лестера". Лэмпард практически сразу обозначил его главной трансферной целью, однако "лисы" не горели желанием просто так отпускать игрока.

Exclusive: Chelsea close to agreement with Leicester to sign England left-back Ben Chilwell. Deal now almost done. 23yo has undergone medical checks on heel injury in London (around 3 more weeks out), with #CFC kept informed on results @TheAthleticUK #LCFC https://t.co/t2XznKYCDb