Мюнхенский радикализм vs Парижский романтизм. Прогноз на финал ЛЧ ПСЖ – Бавария. Подкаст №37

На повестке дня анализ багажа "Пари Сен-Жермен" и "Баварии" перед финалом главного клубного европейского турнира. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Обсуждаем влияние Неймара, достижения шейхов, тактические трюки Гарсии и отсутствие необходимого класса у "Лиона". Неужели Гвардиола менял схему, чтобы не допустить тотального навала в исполнении французов? Будет ли Флик гнуть свою линию с радикально высокой обороной и в финале – против Неймара, Мбаппе и Ди Марии, особенно на фоне усталости? Поздравляем Левандовски с днем рождения и делаем прогнозы на воскресный матч.