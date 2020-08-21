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Мюнхенский радикализм vs Парижский романтизм. Прогноз на финал ЛЧ ПСЖ – Бавария. Подкаст №37
Также совсем немного хвалим Гарсию и ругаем Нагельсманна
На повестке дня анализ багажа "Пари Сен-Жермен" и "Баварии" перед финалом главного клубного европейского турнира. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Обсуждаем влияние Неймара, достижения шейхов, тактические трюки Гарсии и отсутствие необходимого класса у "Лиона". Неужели Гвардиола менял схему, чтобы не допустить тотального навала в исполнении французов? Будет ли Флик гнуть свою линию с радикально высокой обороной и в финале – против Неймара, Мбаппе и Ди Марии, особенно на фоне усталости? Поздравляем Левандовски с днем рождения и делаем прогнозы на воскресный матч.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.