  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Неймар: Для меня было бы честью выиграть ЗМ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар: Для меня было бы честью выиграть ЗМ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Возможно бразилец не знает, что в этом году вручения ЗМ не будет

Неймар: Для меня было бы честью выиграть ЗМ
Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар высказался о своих шансах на "Золотой мяч".

"Месси и Роналду доминировали в борьбе за "Золотой мяч", потому что в последние 10 лет они были не с этой планеты. Для меня было бы честью выиграть эту награду.

Но все зависит от того, чего ты добиваешься на поле, от того, что ты помогаешь клубу побеждать – вот на чем я сейчас сосредоточен. Если так задумано, то все остальное встанет на свои места.

Победа в Лиге чемпионов – особенное событие. Но победить с "ПСЖ" означает войти в историю, и это то, зачем я здесь", – цитирует бразильца Daily Star.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар ПСЖ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...