Неймар: Для меня было бы честью выиграть ЗМ

Нападающий "ПСЖ" Неймар высказался о своих шансах на "Золотой мяч".

"Месси и Роналду доминировали в борьбе за "Золотой мяч", потому что в последние 10 лет они были не с этой планеты. Для меня было бы честью выиграть эту награду.

Но все зависит от того, чего ты добиваешься на поле, от того, что ты помогаешь клубу побеждать – вот на чем я сейчас сосредоточен. Если так задумано, то все остальное встанет на свои места.

Победа в Лиге чемпионов – особенное событие. Но победить с "ПСЖ" означает войти в историю, и это то, зачем я здесь", – цитирует бразильца Daily Star.