Зинченко: Гвардиола даже не зашел в раздевалку после поражения от Лиона

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мыслями насчет поражения от "Лиона" в матче 1/4 Лиги чемпионов.

- Почему "Манчестер Сити" не удалось пройти "Лион"?

- Это чрезмерное желание. Лион хотел больше, чем мы. Это было видно с первых минут. На такой стадии в таких турнирах мастерство присутствует у любой команды. Поэтому на первый план выходит желание. Конечно, индивидуальное мастерство отдельного игрока - это одно, но в целом на первый план выходят желание, характер. У "Лиона" было этого в тот вечер больше, чем у "Сити". Почему? Хороший вопрос.

- Насколько игроки "Сити" были готовы к решению Гвардиолы играть в 3 защитника? Было ли комфортно играть?

- Это провокационный вопрос. Я не имею права высказываться.

- Какая реакция была в команде, когда вы узнали, что будете играть в 3 защитника?

- Ну какая реакция? Многие футболисты с огромным опытом. Они прекрасно понимают, что с такой тактикой всегда будет не хватать одного игрока впереди. В первом тайме "Лион" играл очень организационно сзади. Они почти все находились за линией мяча. А у нас три центральных защитника находятся в статике с мячом, они начинают все атаки, а два центральных полузащитника опускаются к ним, чтобы взять мяч, потому что нет зон, чтобы найти коридор для передачи. У нас 5 человек просто выключены с игры.

- Реакция Гвардиолы и команды после игры?

- Я сам не могу отойти от этого всего. Все, что там происходило... Главный тренер даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после игры. Что говорить, если и так все понятно?! Обидно за таких футболистов как Давид Силва и Клаудио Браво, которые провели свою последнюю игру за "Сити". Хотелось бы выиграть этот турнир для них. Но вот на такой ноте получилось уйти в отпуск, к сожалению. Но это футбол, - рассказал украинец.