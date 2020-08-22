Луис Суарес: Никогда не узнаем итог, играй мы против Баварии в рамках двух матчей

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал разгромное поражения от мюнхенской "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов.

- Есть ли у вас понимание, что произошло в матче с "Баварией"?

- Это был один из тех дней, когда все идет не так. Мы были потрясены и не знали, как все исправить. Это не оправдание, но год был очень странным, и, конечно, повлиял новый формат. "Бавария" адаптировалась и намного лучше настроилась на необычный матч. Возможно, у нас были некоторые сомнения, и "Бавария" все четко поняла.

- Дело было в "Баварии"?

- Они очень хороши, очень сильны. Мы никогда не узнаем, что бы случилось в двухматчевом противостоянии. Наверное, "Бавария" бы нас выбила, не знаю. Но это правда, что на "Камп Ноу" мы играем лучше, и выездные игры даются нам немного сложнее, - рассказал уругваец.