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Луис Суарес: Никогда не узнаем итог, играй мы против Баварии в рамках двух матчей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Уругваец вспомнил разгром от мюнхенцев

Луис Суарес: Никогда не узнаем итог, играй мы против Баварии в рамках двух матчей
Новина українською

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал разгромное поражения от мюнхенской "Баварии" в 1/4 Лиги чемпионов.

- Есть ли у вас понимание, что произошло в матче с "Баварией"?

- Это был один из тех дней, когда все идет не так. Мы были потрясены и не знали, как все исправить. Это не оправдание, но год был очень странным, и, конечно, повлиял новый формат. "Бавария" адаптировалась и намного лучше настроилась на необычный матч. Возможно, у нас были некоторые сомнения, и "Бавария" все четко поняла.

- Дело было в "Баварии"?

- Они очень хороши, очень сильны. Мы никогда не узнаем, что бы случилось в двухматчевом противостоянии. Наверное, "Бавария" бы нас выбила, не знаю. Но это правда, что на "Камп Ноу" мы играем лучше, и выездные игры даются нам немного сложнее, - рассказал уругваец.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Луис Суарес Лига чемпионов Барселона
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Источник:
El Pais
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
22.08.2020 в 19:13
Страшно подумать, что было бы по итогам двух матчей
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Инспектор ( )
22.08.2020 в 19:42
Слава богу только одна игра
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