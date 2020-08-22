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Неймар: Бавария будет сложным, очень сложным испытанием, но ПСЖ готов
Бразилец поделился мыслями накануне финального матча ЛЧ
Нападающий "ПСЖ" Неймар поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".
"Вот, где я хочу быть. У владельцев "ПСЖ" есть отличный проект, и часть этого проекта становиться лучшей командой в Европе. Мы никогда не были так близки к этому, как сейчас, но мы должны оставаться сосредоточенными.
"Бавария" будет сложным, очень сложным испытанием, но мы готовы. В них много хороших игроков, но мы играем на высоком уровне, и я не припомню, чтобы играл лучше "ПСЖ" с тех пор, как перешел сюда. Мы должны оставаться сосредоточенными", - рассказал бразилец.