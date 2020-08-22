Неймар: Бавария будет сложным, очень сложным испытанием, но ПСЖ готов

Нападающий "ПСЖ" Неймар поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Вот, где я хочу быть. У владельцев "ПСЖ" есть отличный проект, и часть этого проекта становиться лучшей командой в Европе. Мы никогда не были так близки к этому, как сейчас, но мы должны оставаться сосредоточенными.

"Бавария" будет сложным, очень сложным испытанием, но мы готовы. В них много хороших игроков, но мы играем на высоком уровне, и я не припомню, чтобы играл лучше "ПСЖ" с тех пор, как перешел сюда. Мы должны оставаться сосредоточенными", - рассказал бразилец.