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Неймар: Бавария будет сложным, очень сложным испытанием, но ПСЖ готов

Лига Чемпионов
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Бразилец поделился мыслями накануне финального матча ЛЧ

Неймар: Бавария будет сложным, очень сложным испытанием, но ПСЖ готов
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Нападающий "ПСЖ" Неймар поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

"Вот, где я хочу быть. У владельцев "ПСЖ" есть отличный проект, и часть этого проекта становиться лучшей командой в Европе. Мы никогда не были так близки к этому, как сейчас, но мы должны оставаться сосредоточенными.

"Бавария" будет сложным, очень сложным испытанием, но мы готовы. В них много хороших игроков, но мы играем на высоком уровне, и я не припомню, чтобы играл лучше "ПСЖ" с тех пор, как перешел сюда. Мы должны оставаться сосредоточенными", - рассказал бразилец.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Неймар Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Daily Star
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