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Томас Тухель: У Баварии есть небольшое преимущество

Лига Чемпионов
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Наставник парижан высказался накануне финала ЛЧ против "Баварии"

Томас Тухель: У Баварии есть небольшое преимущество
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился ожиданиями матча против мюнхенской "Баварии" в рамках финала Лиги чемпионов.

"Сейчас они набрали уникальный ход. В их составе сочетаются молодые, голодные до побед игроки и опытные участники турнира. Я много общаюсь с Кейлором Навасом, также у нас есть Анхель Ди Мария и Неймар, уже выигрывавшие это соревнование.

У "Баварии" есть небольшое преимущество в том смысле, что она привыкла участвовать в финалах вроде этого. Но подобное преимущество решающим не станет", - рассказал немецкий наставник.

Финал ЛЧ между "ПСЖ" и "Баварией" пройдет завтра, 23-го августа. Начало - 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
UEFA
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