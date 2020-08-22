Томас Тухель: У Баварии есть небольшое преимущество

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился ожиданиями матча против мюнхенской "Баварии" в рамках финала Лиги чемпионов.

"Сейчас они набрали уникальный ход. В их составе сочетаются молодые, голодные до побед игроки и опытные участники турнира. Я много общаюсь с Кейлором Навасом, также у нас есть Анхель Ди Мария и Неймар, уже выигрывавшие это соревнование.

У "Баварии" есть небольшое преимущество в том смысле, что она привыкла участвовать в финалах вроде этого. Но подобное преимущество решающим не станет", - рассказал немецкий наставник.