Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Насколько внимательно вы следили за финалистами ЛЧ 19/20 - тест от UA-Футбол
За трофей будут бороться найрезультативнишы команды этой Лиги Чемпионов
В воскресенье, 23 августа состоится финал Лиги чемпионов, в котором будут соревноваться ПСЖ и "Бавария". Для парижан это первый финал ЛЧ в их истории, в то время как мюнхенцы уже сыграют в решающем матче самого престижного клубного турнира Старого света 11-й раз.
Мы предлагаем вам освежить в памяти путь этих команд в финал, пройдя наш тест.
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Комментарии (1)
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Serhiy (Киев)
23.08.2020 в 10:16
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