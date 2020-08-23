Насколько внимательно вы следили за финалистами ЛЧ 19/20 - тест от UA-Футбол

В воскресенье, 23 августа состоится финал Лиги чемпионов, в котором будут соревноваться ПСЖ и "Бавария". Для парижан это первый финал ЛЧ в их истории, в то время как мюнхенцы уже сыграют в решающем матче самого престижного клубного турнира Старого света 11-й раз.

Мы предлагаем вам освежить в памяти путь этих команд в финал, пройдя наш тест.