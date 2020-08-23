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Насколько внимательно вы следили за финалистами ЛЧ 19/20 - тест от UA-Футбол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

За трофей будут бороться найрезультативнишы команды этой Лиги Чемпионов

Насколько внимательно вы следили за финалистами ЛЧ 19/20 - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 23 августа состоится финал Лиги чемпионов, в котором будут соревноваться ПСЖ и "Бавария". Для парижан это первый финал ЛЧ в их истории, в то время как мюнхенцы уже сыграют в решающем матче самого престижного клубного турнира Старого света 11-й раз.

Мы предлагаем вам освежить в памяти путь этих команд в финал, пройдя наш тест.

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В статье: Бавария (Мюнхен) финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Serhiy (Киев)
23.08.2020 в 10:16
"Найрезультативнишы" - це якою мовою???
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