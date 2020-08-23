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Кейлор Навас тренировался в общей группе перед финалом ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Опыт костариканца понадобится парижанам в решающем матче

Кейлор Навас тренировался в общей группе перед финалом ЛЧ
Новина українською

Голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас тренировался в общей группе в преддверии финального матче Лиги чемпионов с "Баварией".

Напомним, 33-летний кипер травмировал подколенное сухожилие в поединке 1/4 финала против "Аталанты" (2:1).

По информации Marca, в субботу костариканский вратарь тренировался без каких-либо проблем и не показал никаких признаков дискомфорта.

Ожидается, что Кейлор выйдет в стартовом составе на сегодняшний финал.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кейлор Навас финал Лиги Чемпионов ПСЖ
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.08.2020 в 10:13
Скорей всего Наваса готовят на случай пенальти после 120 минут.
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