Кейлор Навас тренировался в общей группе перед финалом ЛЧ

Голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас тренировался в общей группе в преддверии финального матче Лиги чемпионов с "Баварией".

Напомним, 33-летний кипер травмировал подколенное сухожилие в поединке 1/4 финала против "Аталанты" (2:1).

По информации Marca, в субботу костариканский вратарь тренировался без каких-либо проблем и не показал никаких признаков дискомфорта.

Ожидается, что Кейлор выйдет в стартовом составе на сегодняшний финал.