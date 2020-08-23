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Мюллер: Неймар и Мбаппе не такие уж крутые, если не давать им времени подумать

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Томас поделился ожиданиями перед финалом ЛЧ

Мюллер: Неймар и Мбаппе не такие уж крутые, если не давать им времени подумать
Новина українською

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

"Похоже, это лучшая "Бавария", в которой я когда-либо играл. Пока мы провели хороший сезон, почти идеально. Флик изменил структуру нашей игры, с самого начала хотел, чтобы мы пошли на больший риск. Многие не понимают высокой линии защиты, но она помогает нам, и это является ключевым моментом в нашей игре. Мы не хотим слишком сильно менять наш стиль. У "ПСЖ" есть быстрые нападающие — Неймар и Мбаппе. Однако если не давать им время подумать, они не такие уж крутые. А вот если вы дадите им время, они могут всё", — цитирует Мюллера Tuttomercatoweb.

Финал между "Баварией" и "ПСЖ" состоится сегодня, 23 августа.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Неймар финал Лиги Чемпионов Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.08.2020 в 13:04
Та и ты, Мельник, не особо то и звезда...
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-2
Dr. House (Подолье)
23.08.2020 в 13:31
В матче с FC PORNOSTAR Мюллер доказал, кто звезда и топ, а кому пора завязывать и уходить на пенсию
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