Мюллер: Неймар и Мбаппе не такие уж крутые, если не давать им времени подумать

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов.

"Похоже, это лучшая "Бавария", в которой я когда-либо играл. Пока мы провели хороший сезон, почти идеально. Флик изменил структуру нашей игры, с самого начала хотел, чтобы мы пошли на больший риск. Многие не понимают высокой линии защиты, но она помогает нам, и это является ключевым моментом в нашей игре. Мы не хотим слишком сильно менять наш стиль. У "ПСЖ" есть быстрые нападающие — Неймар и Мбаппе. Однако если не давать им время подумать, они не такие уж крутые. А вот если вы дадите им время, они могут всё", — цитирует Мюллера Tuttomercatoweb.