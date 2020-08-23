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УЕФА может реформировать формат ЛЧ и ЛЕ, оставив "финал восьми"

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Об этом поведал президент организации Александер Чеферин

УЕФА может реформировать формат ЛЧ и ЛЕ, оставив "финал восьми"
Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация проведет переговоры о сохранении формата "финала восьми" после окончания нынешнего сезона.

"Финал восьми" – одна из интересных вещей, которые принесла пандемия. Это была вынужденная мера, однако на деле мы получили интересную систему. В одном матче Лиги чемпионов или Лиги Европы любой может победить. Так что в будущем нужно подумать об этом. Полагаю, в сентябре или октябре мы всерьез обсудим это.

Даже если мы получим меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным образом. Мои друзья из мира футбола и не только звонят мне и пишут. Все они в восторге от такого формата. В нем не так много тактики.

Сейчас сложно втиснуть "финал восьми" в календарь. В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира, и это может стать фантастикой, но посмотрим. Это интересный формат, о котором мы раньше и не думали, а теперь он засел у нас в голове. Так что начнем обсуждать его, когда встретимся", – цитирует президента УЕФА Associated Press.

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Источник:
Associated Press
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Комментарии (3)
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androma (Вересневе)
23.08.2020 в 16:30
Реформаторы. бл. А может все таки мнение болельщиков разных стран выслушать?
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absurdlight (Kiev)
23.08.2020 в 16:08
Вряд ли в этом будет смысл, когда зрителей пустят на стадион опять.
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Skillet (Полтава)
23.08.2020 в 16:26
Почему? На Евро и ЧМ разве зрителей нет?
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