УЕФА может реформировать формат ЛЧ и ЛЕ, оставив "финал восьми"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация проведет переговоры о сохранении формата "финала восьми" после окончания нынешнего сезона.

"Финал восьми" – одна из интересных вещей, которые принесла пандемия. Это была вынужденная мера, однако на деле мы получили интересную систему. В одном матче Лиги чемпионов или Лиги Европы любой может победить. Так что в будущем нужно подумать об этом. Полагаю, в сентябре или октябре мы всерьез обсудим это.

Даже если мы получим меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным образом. Мои друзья из мира футбола и не только звонят мне и пишут. Все они в восторге от такого формата. В нем не так много тактики.

Сейчас сложно втиснуть "финал восьми" в календарь. В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира, и это может стать фантастикой, но посмотрим. Это интересный формат, о котором мы раньше и не думали, а теперь он засел у нас в голове. Так что начнем обсуждать его, когда встретимся", – цитирует президента УЕФА Associated Press.