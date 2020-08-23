ПСЖ - Бавария 0:1. Немецкий требл с французской изюминкой

Парижские расп*здяи - это все что нужно знать об этом финале... А помните когда они играли с мю в 1/8, года три назад, когда англичанам во втором матче пенальти нарисовали. Так тогда они так же транжырили момент за моментом до и после пропущенного. Так прошло уже три года, а эти остолопы так и не научились реализовать свое преимущество по железных моментах... Кто ж им доктор, если реализации нет. По сезону Бавария чемпион, но по этому матчу должны парижане были быть... Но то таке...