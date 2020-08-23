Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ - Бавария 0:1. Немецкий требл с французской изюминкой
Гол Кингсли Комана бывшему клубу принес Баварии победу в Лиге чемпионов
Лига чемпионов, финал. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”
“Пари Сен-Жермен” – “Бавария” 0:1
Гол: Коман 59
“Пари Сен-Жермен”: Навас – Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат (Курзава 80) – Паредес (Верратти 65), Маркиньос, Эррера (Дракслер 72) – Ди Мария (Чупо-Мотинг 80), Неймар, Мбаппе
“Бавария”: Нойер – Киммих, Боатенг (Зюле 25), Алаба, Дэвис – Горетцка, Тиаго (Толиссо 86) – Коман (Перишич 68), Мюллер, Гнабри (Коутиньо 68) – Левандовски
Предупреждения: Паредес 52, Неймар 81, Тиаго Силва 83 – Дэвис 28, Гнабри 52, Зюле 56, Мюллер 90+4