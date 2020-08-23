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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ - Бавария 0:1. Немецкий требл с французской изюминкой

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Гол Кингсли Комана бывшему клубу принес Баварии победу в Лиге чемпионов

ПСЖ - Бавария 0:1. Немецкий требл с французской изюминкой
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, финал. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”

“Пари Сен-Жермен” – “Бавария” 0:1

Гол: Коман 59

“Пари Сен-Жермен”: Навас – Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат (Курзава 80) – Паредес (Верратти 65), Маркиньос, Эррера (Дракслер 72) – Ди Мария (Чупо-Мотинг 80), Неймар, Мбаппе

“Бавария”: Нойер – Киммих, Боатенг (Зюле 25), Алаба, Дэвис – Горетцка, Тиаго (Толиссо 86) – Коман (Перишич 68), Мюллер, Гнабри (Коутиньо 68) – Левандовски

Предупреждения: Паредес 52, Неймар 81, Тиаго Силва 83 – Дэвис 28, Гнабри 52, Зюле 56, Мюллер 90+4

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Комментарии (91)
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Legolaiiize (Харьков )
24.08.2020 в 00:28
Бавария очень понравилась. Сложно сказать, что немецкий футбол сегодня доминировал, учитывая составы команд... Но немец из Мюнхена явно был интереснее Парижского немца!!! Финал был интересен игрой... Голов, конечно, не хватило, но в целом игра зашла!
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
24.08.2020 в 00:28
Сам матч - не лучший, но какой есть. Как правило, финалы по зрелищности уступают многим матчам 1/2, 1/4, 1/8. Слишком велика цена ошибки. Не болел, просто наблюдал. Париж точно не наработал на победу, да и Бавария (по большому счету) тоже. Все решил один эпизод и один игрок.
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+2
0
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okolegko (Київ)
24.08.2020 в 00:30
Два гравця. Той, який давав точний пас, і той, хто забивав
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+1
0
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Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:30
Три. Ноейр.
+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
24.08.2020 в 00:31
Почему Париж не наработал? И наработал таки не Коман, если ты понял о ком речь...
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
24.08.2020 в 00:38
Конечно не понял. куда мне до некоторых. Я просто зашёл пописАть, или попИсать. Извини, вам , знатокам, тяжело общаться с такими, как я.
+1
-1
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okolegko (Київ)
24.08.2020 в 00:24
Баварці виграли всі поєдинки Ліги Чемпіонів цього сезону. Було б нелогічно, якщо б мюнхенці програли фінал. З чим їх і поздоровляю. Баварське пиво цього сезону найвиграшніше
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+3
-1
avatar
Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:30
За Баварию!
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0
0
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Romerik (YNWA)
24.08.2020 в 00:22
Парижские расп*здяи - это все что нужно знать об этом финале... А помните когда они играли с мю в 1/8, года три назад, когда англичанам во втором матче пенальти нарисовали. Так тогда они так же транжырили момент за моментом до и после пропущенного. Так прошло уже три года, а эти остолопы так и не научились реализовать свое преимущество по железных моментах... Кто ж им доктор, если реализации нет. По сезону Бавария чемпион, но по этому матчу должны парижане были быть... Но то таке...
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+2
-4
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ВітяДобрий ніч (Київ)
24.08.2020 в 00:30
Як говорится :должєн бить по колєно але в цьому матчі Баварія була сильнішою, як за бажанням, так і за характером. Безсумнівно провідні гравці ПСЖ мають більший технічний потенціал, але в психологічному плані вони знітилися з самого початку матчу, бо не звикли до такого фізичного футболу, який нав'язала їм Баварія
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0
-2
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Romerik (YNWA)
24.08.2020 в 00:35
Яка тут психологія і фізика, коли просто одна команда тупо не забиває свої три залізні моменти... Далі все діло смаку, так як кожен по різному оцінює рівень характеру і бажання команд...
+1
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
24.08.2020 в 00:48
От тому й не забиває, тому що гравці недостатньо сконцентровані, або не готові швидко прийняти рішення яким чином пробити. В наш час в професійних клубах ніхто такі моменти не списує на везіння. Якби так продовжували робити, то сучасний футбол ніколи б не досяг такого рівня
+1
0
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Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:55
Тут Витёк, как ни странно, но прав.
0
0
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okolegko (Київ)
24.08.2020 в 00:32
"Парижские расп*здяи" — правильний діагноз. Доки там буде присутній Неймар, "расп*здяями" вони й залишаться
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+1
0
football oracul (Черновцы)
24.08.2020 в 00:39
Было дело. Но это было 4 года назад, играли с Манчестер Сити в 1/4.
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0
0
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Romerik (YNWA)
24.08.2020 в 00:45
Неа, с юнайтед, но я немного ошибся с датами... Играли с Сульшером уже, в 19 году...
0
0
skopa (Харьков)
24.08.2020 в 00:22
Всех с победой! Нервная шахматная партия закончилась так, как идолжна была закончиться. Хорошо что вовремя забили, еще бы минут пять и французы могли поймать на контре. Вот тогда бы разговоров о гениальности Тухеля и правильности выбранной тактики ..Но подишь ты, не срослось..Это еще немцам свежести не хватало...Ах, да..ЗМ Неймарчику в студию, заслужил...
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0
-5
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almostfullmoon (Днепропетровск)
24.08.2020 в 00:21
No Cavani - No party Счет вообще не по игре... Левандовский походу получит таки свой золотой мяч. Первый и последний раз ))
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+2
0
avatar
Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:27
Так ЗМ в этом году не будет.
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
24.08.2020 в 00:42
Без Кавани плохо. Ох как его не хватало в завершении атак.
Ответить
+1
0
Comment06 (Украина)
24.08.2020 в 00:12
Заслуженная победа Баварии- и по игре, и по сезону. ПСЖ старались, даже рубились, наиграли не на один гол (Нойер!!), но баварцы наиграли больше. Немцы еще раз доказали, что футбол- командная игра и порядок бьет класс, хотя и с классом у них все в порядке. В конце игры и Неймар, и Мбаппе окончательно сдулись - не заслужили они ЗМ в этом году! А кубок ЛЧ справедливо достался законному владельцу.
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+3
0
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Romerik (YNWA)
24.08.2020 в 00:24
Суто по финалу не совсем верно. Заслуженная победа Ноера, но не Баварии. Но это претензии скорее к французской стороне за реализацию, чем к немцам...
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+2
0
DimON1976 (Днепр)
24.08.2020 в 00:10
И Тер Штеген - явно лучше Нойера...
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+1
-4
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Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:19
Я заметил, шо у них одинаковая техника отражения ударов, они даже внешне и поведенчески во многом схожи. Короче немецкая вратарская школа лучшая в Европе однозначно.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
24.08.2020 в 00:41
это правда.
0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
24.08.2020 в 00:20
Тёр Штанге насовали в очко 8 штук,а тебе обычно сколько насовывают за один заход??..димон хондон)))
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+2
-2
avatar
Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:10
Где Неймар, где?
Ответить
+1
-5
Vyacheslav Dadyka
24.08.2020 в 00:11
Интересно, как он Баварию потроллит то...
Ответить
+3
-3
DimON1976 (Днепр)
24.08.2020 в 00:08
Самый худший матч фрицев! Лягушатники сами виноваты - могли 5-3 выигрывать!!!
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+1
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 00:17
Ага, 8:2
Ответить
+2
-3
efim423 (odessa)
24.08.2020 в 00:07
конченный финал как и весь год , если судья итальянец то вар ненужен
Ответить
+4
-5
avatar
Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:06
Б А В А Р И Я ! ! ! Французен КАПУТ!
Ответить
+1
-10
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 00:07
Что, Дро, теперь у аленей отмаз есть : проиграли 2:8 будущему чемпиону?
Ответить
+5
-5
avatar
Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:11
Ну, как-то так, педро. Только не у аленей, а у болел Барсы.
0
-6
DimON1976 (Днепр)
24.08.2020 в 00:11
Олени в Реале, уйло вонючее!
+3
-4
DimON1976 (Днепр)
24.08.2020 в 00:12
Олени в Реале, уйло вонючее!
+3
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 00:14
Ипанись головой в тер штангу, дрочер
+5
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
24.08.2020 в 00:17
Это рыгал или рыжий педик кот???
+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 00:18
Очередное тупое существо)))
+2
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.08.2020 в 00:08
Скоріше бразіліан
Ответить
0
-5
avatar
Rezerf (Чернігів)
24.08.2020 в 00:06
Имея в составе более дорогих и мастеровитых исполнителей, и играть в такой сцыкливый, от обороны, футбол? Позор Тухелю. Браво Бавария!
Ответить
+3
-3
Vyacheslav Dadyka
24.08.2020 в 00:07
Если бы играли по другому, отхватили бы не меньше Барсы.
Ответить
+6
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
24.08.2020 в 00:03
Вот и закончилась сказка. А хотелось другого окончания, но увы. Такие моменты упустить, это капец. В такой игре, это трагедия.
Ответить
+7
-6
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.08.2020 в 00:07
Закончілась очєрєдная бразільская сказка? признавайся,за Неймара вболівав?
Ответить
+3
-7
avatar
MES QUE UN CLUB
24.08.2020 в 00:10
Щенок, папе своему у виска покрути и попроси, чтобы научил, как со старшыми общаться.
+5
-3
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.08.2020 в 00:33
Ну звідки я знав, що дорослі люди вболівають за Неймарадумав, що лише підлітки-інстаграмщикиізвіні
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
24.08.2020 в 00:39
Я болею за Барсу и симпатизирую ПСЖ. Я не болельщик Неймара, Месси, и других футболистов, а команды только. Пожалуйста запомни это , чтобы без конфузов и грубостей обходиться в дальнейшем. Будь здоров.
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
24.08.2020 в 00:45
Витя, не задирай приличных людей. Нам с ними смотреть футбол и общаться много (надеюсь) лет. Всем здоровья и удачи.
+1
0
avatar
Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:46
Витёк, ты понял шо тебе дядя Алекс сказал? Отож, смотри мне.. Не по рангу базаришь, сопляк.
0
0
avatar
Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:08
Алекс, только спокойно, тебе нельзя волноваться.
Ответить
+1
-6
metall5291 (Kharkiv)
24.08.2020 в 00:20
Алекс. Нет причин для печали, честное слово. Играли достойно. Бавария выиграла, не скажу, что убедительно, но выиграла. Так проиграть финал , как ПСЖ - не стыдно. Будь здоров.
Ответить
+4
0
DimON1976 (Днепр)
24.08.2020 в 00:03
Один из самых скучных финалов за последние годы ... Там где немцы - красоты не будет!
Ответить
+5
-9
Запорізьке Торпедо (zp)
24.08.2020 в 00:04
вся красота ушла на мурзалону)
Ответить
+7
-7
Wertu098 (8-2 -красота)
24.08.2020 в 00:09
Могу подтвердить))
+3
-5
Leo Forza Dnepr (Антиб)
24.08.2020 в 00:37
Вы вообще в футболе что-то понимаете?? Потрясающий по напряжению, по техническому уровню и с уймой моментов матч!
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+1
-1
avatar
Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:41
Всё верно, только вот с моментами, с настоящими голевыми моментами, как-то не очень..
0
0
мы за динамо (киев)
24.08.2020 в 00:03
все солідно. звісно і переможець.
Ответить
+3
-5
Vyacheslav Dadyka
24.08.2020 в 00:02
Жалко ПСЖ...
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+3
-5
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.08.2020 в 00:03
Мдагдєта в уголкє плаче нещастний шейх
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+3
-3
Vyacheslav Dadyka
24.08.2020 в 00:05
Пхах, то ли ещё будет)
+1
-3
vlotko (Броди)
24.08.2020 в 00:02
Матч прекрасний, Баварія ще краща!!!
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+3
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
24.08.2020 в 00:01
Браво, Баварія!!!!! ще один доказ того, що в футболі перемагають команди, а не пітушині фінти!!! Неймар- який в сраку новий футбольний корольфутболіст для понта зі слабкими командамиМбапе переоцінений! Левандовскі - топ! 90%единоборств за Баварією!!!! Супер!
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+7
-4
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Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:03
Молодец Витёк! За Неймара благодарочка.
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+3
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
24.08.2020 в 00:01
молодцы Париж, сделали что могли - против этой Баварии походу действительно нет приема. Мбаппе и Неймар сожраны, а Нойер - цербер просто
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+4
-3
аалекс ( Крым)
24.08.2020 в 00:01
Хороший финал, хоть и не фееричный. Болел за ПСЖ, но немцы явно сильнее. К тому же Неймар и Мбаппе не блеснули, мягко говоря. Всех, кто топил за Мюнхен, с очередным КЛЧ.
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+3
-1
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Romerik (YNWA)
24.08.2020 в 00:28
Вот в чем интересно мне немцы были именно сегодня сильнее? По сезону да, тут без шансов, но финал они явно провалили... Не считая Ноера
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0
-1
Leo Forza Dnepr (Антиб)
24.08.2020 в 00:45
Роман, что то вы сегодня не объективны... 1й тайм равный, ну пусть на один момент у ПСЖ больше. Но даже в 1ом тайме не было и близко ощущения, что ПСЖ хоть как то контролирует матч. Ну а во втором они вообще растворились. Я не говорю, что Бавария была фееричной, но более мастеровитой, тактически более подкованной и сильнее именно командной игрой. И даже ритмом и интенсивность они тоже переигрывали ПСЖ.
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
24.08.2020 в 00:00
Нойер - машина. После того, как он пролечился полтора года и потом очень неуверенно играл, казалось, что его карьера все. Но он сумел вернуться, и это был его финал. Жаль, болел за ПСЖ, но свои моменты они не реализовали. Неймара запинали, Мбаппе растворился. По совокупности сезона Бавария заслуженно лучшая.
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+6
-1
Primeval (Одесса)
24.08.2020 в 00:00
Дааа, забей в том моменте Мбапе в 1 тайме, всё было бы по другому. Но матч получился интересным, держал в напряжении, хоть и был всего один гол. Хотелось немного конечно, что бы победил Париж, и впервые выиграл ЛЧ, что бы этот проект оправдал свои растраты
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0
0
Leo Forza Dnepr (Антиб)
24.08.2020 в 00:33
Чудные вы ребята (много здесь таких за ПСЖ), которые хотят чтобы нефтедоллары шейхов, которые к тому же всеми способами дурят уефа и ффп, взяли верх над здоровым предприятием, коим является клуб Бавария. Слава богу, что этого не произошло.
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+1
0
avatar
Говард (землянин)
24.08.2020 в 00:36
0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
23.08.2020 в 23:57
Жаль Ди Марию и Тьяго Сильву
Ответить
+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
24.08.2020 в 00:02
надеюсь что ДиМария не будет пока завязывать, хотел бы чтобы он на прощание взял еще один большой трофей
Ответить
+1
-2
avatar
Инспектор ( )
23.08.2020 в 23:57
Неймар, Мбаппе как не забить хотя бы один гол.
Ответить
+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.08.2020 в 23:57
Рад за Коутиньо)))
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+4
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
23.08.2020 в 23:59
Это да..ушёл с Ливера в европейский середняк,остался без ЛЧ,ушёл с середняка в Баварию,взял ЛЧ))).
Ответить
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 00:02
Ливер мало того что заработал на нём 150 лямов, их ещё умно потратил, купив за 80 лучшего игрока прошлого сезона Ван Дейка, а бонус за Коутиньо до сих приходит)))
+3
-3
Wertu098 (8-2 -красота)
24.08.2020 в 00:02
Разводят европейский середняк все кому не лень))))
+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 00:04
Походу некоторые барсодрочиусы за Коутиньо не рады)))
Ответить
+3
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
24.08.2020 в 00:08
Так а чему радоваться,человек ушёл с европейского середнка и взял трэбл!!..ахаха
+3
-1
DimON1976 (Днепр)
23.08.2020 в 23:56
Худший матч Баварии...
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+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
23.08.2020 в 23:56
Да..., но счет на табло !!
Ответить
+5
-3
avatar
simargl (Чернигов)
23.08.2020 в 23:56
Отлично...!!!
Ответить
+3
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
23.08.2020 в 23:56
Кто там вякал что надо дырку тёр штангу в ворота сборной Германии?..Нойер гора!!!
Ответить
+4
-2
DimON1976 (Днепр)
23.08.2020 в 23:59
Тише будь, уйло! Дырку свою закрой! А красота твоя еле выиграла сегодня.
Ответить
+3
-4
Wertu098 (8-2 -красота)
24.08.2020 в 00:00
Иди уже ублажи свою заднюю дырку))..чучело недоделанное
+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
24.08.2020 в 00:03
тер штангу
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.08.2020 в 23:55
не голевая феерия, но интересный матч! нойер - молодец!
Ответить
+4
-1
avatar
Mariner888 (Одесса)
23.08.2020 в 23:55
Поздравляю Баварию, заслужили. Левандовскому золотой мяч.
Ответить
+4
-1
kalan-86 (Анкара)
23.08.2020 в 23:54
Пять миллионов ушло Ливерпулю за победу в ЛЧ Коутиньо. Вот так ирония. Очень рад за Левандовски, жаль золотой мяч у него украли в этом году. Нойер-гора! Бавария-машина! ПСЖ растранжирили все моменты которые создали. Поздравляю Баварию! Я болел за крутой футбол! Хотя немного больше склонялся к ПСЖ, все таки они ни разу не выигрывали. Жаль только по настоящему Тьяго Сильву, он заслужил победу.
Ответить
+6
-2
Cerega15 (Kherson)
24.08.2020 в 00:10
The Times неделю назад писали, что бонусы Ливерпулю привязаны к выступлениям Коутиньо в Барселоне, они уже выплатили 145 млн и больше ничего не должны.
Ответить
+2
0


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