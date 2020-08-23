ПСЖ - Бавария. Студия перед финалом Лиги чемпионов. LIVE

Уже сегодня состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и "Бавария". Сможет ли Неймар и компания наконец реализовать большие амбиции? Или невероятный Роберт Левандовски встанет у них на пути? Разбираться будут наши эксперты Егор Бобко, Роман Синчук и Борис Сорокин.

Обязательно оставляйте свои комментарии в чате трансляции и самые интересные прозвучат в эфире!

Ждем вас в 21:30!