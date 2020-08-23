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ПСЖ - Бавария. Студия перед финалом Лиги чемпионов. LIVE

Лига Чемпионов
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ПСЖ - Бавария. Студия перед финалом Лиги чемпионов. LIVE
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Уже сегодня состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и "Бавария". Сможет ли Неймар и компания наконец реализовать большие амбиции? Или невероятный Роберт Левандовски встанет у них на пути? Разбираться будут наши эксперты Егор Бобко, Роман Синчук и Борис Сорокин.

Обязательно оставляйте свои комментарии в чате трансляции и самые интересные прозвучат в эфире!

Ждем вас в 21:30!

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) вТренде
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