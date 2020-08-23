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Стартовые составы на финал Лиги чемпионов. Навас и Коман в старте

Лига Чемпионов
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Финалисты показали составы

Стартовые составы на финал Лиги чемпионов. Навас и Коман в старте
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Сегодня в финале Лиги чемпионов сыграют "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария". Начало - 22:00.

Команды обьявили стартовые составы на решающий матч главного еврокубка.

"ПСЖ": Навас; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Маркиньос, Эррера, Паредес; Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

"Бавария": Нойер; Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис; Тьяго, Горецка; Гнабри, Мюллер, Коман; Левандовски.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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