Лига Чемпионов
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Стартовые составы на финал Лиги чемпионов. Навас и Коман в старте
Финалисты показали составы
Сегодня в финале Лиги чемпионов сыграют "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария". Начало - 22:00.
Команды обьявили стартовые составы на решающий матч главного еврокубка.
"ПСЖ": Навас; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Маркиньос, Эррера, Паредес; Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
"Бавария": Нойер; Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис; Тьяго, Горецка; Гнабри, Мюллер, Коман; Левандовски.
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