Боатенг получил травму в финале ЛЧ после контакта с Мбаппе

В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 встречаются чемпион Германии и чемпион Франции - мюнхенская "Бавария" играет с "ПСЖ" - лучшая атака против лучшей обороны турнира.

На 25-й минуте встречи защитник немецкого клуба Джером Боатенг получил травму после столкновения с форвардом парижан Килианом Мбаппе. Защитник "Баварии" покинул футбольное поле с помощью врачей.

Боатенга заменил Никлас Зюле.