Лига Чемпионов
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Боатенг получил травму в финале ЛЧ после контакта с Мбаппе
Вместо Джерома на поле вышел Никлас Зюле
В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 встречаются чемпион Германии и чемпион Франции - мюнхенская "Бавария" играет с "ПСЖ" - лучшая атака против лучшей обороны турнира.
На 25-й минуте встречи защитник немецкого клуба Джером Боатенг получил травму после столкновения с форвардом парижан Килианом Мбаппе. Защитник "Баварии" покинул футбольное поле с помощью врачей.
Боатенга заменил Никлас Зюле.
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