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Боатенг получил травму в финале ЛЧ после контакта с Мбаппе

Лига Чемпионов
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Вместо Джерома на поле вышел Никлас Зюле

Боатенг получил травму в финале ЛЧ после контакта с Мбаппе
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В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 встречаются чемпион Германии и чемпион Франции - мюнхенская "Бавария" играет с "ПСЖ" - лучшая атака против лучшей обороны турнира.

На 25-й минуте встречи защитник немецкого клуба Джером Боатенг получил травму после столкновения с форвардом парижан Килианом Мбаппе. Защитник "Баварии" покинул футбольное поле с помощью врачей.

Боатенга заменил Никлас Зюле.

Боатенг получил травму в финале ЛЧ после контакта с Мбаппе - изображение 1

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В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Никлас Зюле финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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