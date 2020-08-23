ПСЖ - Бавария 0:1. Видео обзор матча (обновляется)

Сегодня "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" определяют победителя Лиги чемпионов. В первом тайме зрители голов не увидели: арбитр отправил команды в раздевалки при нулях на табло. Матч начался довольно осторожно, однако во второй четверти поединка команды создали несколько очень опасных моментов: спасали Кейлор Навас, Мануэль Нойер, а однажды за парижан сыграла стойка.

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Лучшие моменты первого тайма