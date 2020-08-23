Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ - Бавария 0:1. Видео обзор матча (обновляется)
Все лучшие моменты с матча - в одном месте
Сегодня "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" определяют победителя Лиги чемпионов. В первом тайме зрители голов не увидели: арбитр отправил команды в раздевалки при нулях на табло. Матч начался довольно осторожно, однако во второй четверти поединка команды создали несколько очень опасных моментов: спасали Кейлор Навас, Мануэль Нойер, а однажды за парижан сыграла стойка.
За всеми новостями до и после матча вы можете следить в специальном разделе "Лига чемпионов" на UA-Футбол
Читайте такжеПСЖ - Бавария. Как это было
Лучшие моменты первого тайма
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...