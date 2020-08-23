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ПСЖ - Бавария 0:1. Видео обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
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Все лучшие моменты с матча - в одном месте

ПСЖ - Бавария 0:1. Видео обзор матча (обновляется)
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Сегодня "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" определяют победителя Лиги чемпионов. В первом тайме зрители голов не увидели: арбитр отправил команды в раздевалки при нулях на табло. Матч начался довольно осторожно, однако во второй четверти поединка команды создали несколько очень опасных моментов: спасали Кейлор Навас, Мануэль Нойер, а однажды за парижан сыграла стойка.

За всеми новостями до и после матча вы можете следить в специальном разделе "Лига чемпионов" на UA-Футбол здесь.

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Лучшие моменты первого тайма

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В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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