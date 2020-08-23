Лига Чемпионов
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Мюллер повторил рекорд Крооса среди немцев по количеству финалов ЛЧ
Томас до этого играл в финалах сезонов 2009/10, 2011/12 и 2012/13
В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 встречаются мюнхенская "Бавария" и "ПСЖ".
Нападающий немецкой команды Томас Мюллер вышел на этот поединок с первых минут. Этот финал главного еврокубка стал для 30-летнего форварда уже 4-м в игровой карьере.
Таким образом, Мюллер повторил достижение полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса - у обоих игроков по 4 финала ЛЧ, что является лучшим показателем среди немецких футболистов.
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Источник:Gracenote Live
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