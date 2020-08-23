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Мнение судейских экспертов: Пенальти на Комане не было, француз дорисовывал
Разбор эпизода с пенальти в концовке первого тайма
В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 встречаются чемпион Германии и чемпиона Франции - мюнхенская "Бавария" играет с "ПСЖ" - лучшая атака против лучшей обороны турнира.
В концовке первого тайма защитник вингер немецкой команды Коман упал в штрафной площадке после контакта с защитником парижан Керером. Арбитр встречи Даниэле Орсато не увидел в этом эпизоде пенальти.
UA-Football узнал мнение судейских экспертов насчет этой игровой ситуации:
Мирослав Ступар: Контакт рукой очевиден, но нарушение не очевидно.
Сергій Шебек: Арбитр молодец. Не повелся. Игрок почувтствовал руку на плече и дорисовывал.
Видео эпизода