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Мнение судейских экспертов: Пенальти на Комане не было, француз дорисовывал

Лига Чемпионов
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Разбор эпизода с пенальти в концовке первого тайма

Мнение судейских экспертов: Пенальти на Комане не было, француз дорисовывал
Новина українською

В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 встречаются чемпион Германии и чемпиона Франции - мюнхенская "Бавария" играет с "ПСЖ" - лучшая атака против лучшей обороны турнира.

В концовке первого тайма защитник вингер немецкой команды Коман упал в штрафной площадке после контакта с защитником парижан Керером. Арбитр встречи Даниэле Орсато не увидел в этом эпизоде пенальти.

UA-Football узнал мнение судейских экспертов насчет этой игровой ситуации:

Мирослав Ступар: Контакт рукой очевиден, но нарушение не очевидно.

Сергій Шебек: Арбитр молодец. Не повелся. Игрок почувтствовал руку на плече и дорисовывал.

Видео эпизода

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Кингсли Коман финал Лиги Чемпионов Тило Керер Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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