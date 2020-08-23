Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария выходит вперёд. ВИДЕО гола Комана
У Парижа осталось меньше 30 минут на камбэк
Мюнхенцы повели в финале Лиги чемпионов. Кингсли Коман открыл счёт на исходе часа игры.
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