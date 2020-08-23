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Бавария выходит вперёд. ВИДЕО гола Комана

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У Парижа осталось меньше 30 минут на камбэк

Бавария выходит вперёд. ВИДЕО гола Комана
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Мюнхенцы повели в финале Лиги чемпионов. Кингсли Коман открыл счёт на исходе часа игры.

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