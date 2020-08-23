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Бавария достигла отметки в 500 голов в ЛЧ. Больше только у Реала и Барсы

Лига Чемпионов
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Гол забил Кингсли Коман

Бавария достигла отметки в 500 голов в ЛЧ. Больше только у Реала и Барсы
Новина українською

В финале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла "ПСЖ" 1:0.

Единственный и победный гол забил вингер немецкой команды Кингсли Коман - француз отметился забитым мячем на 59-й минуте.

Этот гол "Баварии" стал 500-м в главном еврокубке. Больше голов забили в ЛЧ только мадридский "Реал" (567) и каталонская "Барселона" (517).

Бавария достигла отметки в 500 голов в ЛЧ. Больше только у Реала и Барсы - изображение 1
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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Кингсли Коман финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
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