Лига Чемпионов
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Бавария достигла отметки в 500 голов в ЛЧ. Больше только у Реала и Барсы
Гол забил Кингсли Коман
В финале Лиги чемпионов мюнхенская
Единственный и победный
Этот гол "Баварии" стал 500-м в главном еврокубке. Больше голов забили в ЛЧ только мадридский "Реал" (567) и каталонская "Барселона" (517).
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Источник:Opta
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