Лига Чемпионов
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Бавария обошла Барсу и сравнялась с Ливерпулем по количеству кубков ЛЧ
Мюнхенцы в 6-й раз победили в главном еврокубке
В финале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла "ПСЖ" 1:0.
Немецкая команда взяла свой 6-й кубок ЛЧ в клубной истории. Мюнхенцы обогнали по этому показателю каталонскую "Барселону" (5 кубков) и сравнялись с "Ливерпулем". Больше побед в главном еврокубке только в "Милана" (7 кубков) и мадридского "Реалу" (13).
????Most European Cup/Champions League titles:— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 23, 2020
13 Real Madrid
7 AC Milan
6 Liverpool
6 @FCBayernEN (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020) pic.twitter.com/X58VkzDBoU
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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 00:21
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аалекс ( Крым)
24.08.2020 в 00:06
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Dr. House (Подолье)
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Romerik (YNWA)
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