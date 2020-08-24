  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бавария обошла Барсу и сравнялась с Ливерпулем по количеству кубков ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария обошла Барсу и сравнялась с Ливерпулем по количеству кубков ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мюнхенцы в 6-й раз победили в главном еврокубке

Бавария обошла Барсу и сравнялась с Ливерпулем по количеству кубков ЛЧ
Новина українською

В финале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла "ПСЖ" 1:0.

Немецкая команда взяла свой 6-й кубок ЛЧ в клубной истории. Мюнхенцы обогнали по этому показателю каталонскую "Барселону" (5 кубков) и сравнялись с "Ливерпулем". Больше побед в главном еврокубке только в "Милана" (7 кубков) и мадридского "Реалу" (13).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль финал Лиги Чемпионов Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.08.2020 в 00:21
И здесь Барсу макнули)))
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
24.08.2020 в 00:06
В ближайшем будущем Реал недосягаем.
Ответить
+1
0
Dr. House (Подолье)
24.08.2020 в 00:40
Сейчас Алень проведёт калькуляцию, и выдаст , что все ЛЧ для Реала купил Перес, а до это Бернабеу, по-этому Барса опережает Реал на 5 Лиг Чемпионов)))
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
24.08.2020 в 00:41
Пф.. так понятное дело что чтоб их догнать нужно 7 лет, а по факту если будет команда феномен, которая будет брять ушастого через каждые год или два, то понадобится несколько десятилетий.. так зачем писать очевиднейшие вещи..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...