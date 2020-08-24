Идеальный сезон. Бавария набрала максимум из возможного в Таблицу коэффициентов и личный рейтинг

"Бавария" набрала 36 очков в личный рейтинг (и в рейтинг Таблицы коэффициентов) из 38-и возможных. Идеальная еврокампании.

Важно: 38 очков можно получить в нормальном, а не коронавирусном, сезоне Лиги чемпионов (начиная выступление с группового раунда). То есть, когда на стадиях 1/8-й, 1/4-й и 1/2-й финалов проводятся по два матча. Бавария же играла в четвертьфинале и полуфинале только по одному матчу.

Итак, одиннадцать матчей (шесть в группе ЛЧ + два в 1/8-й финала + один в четвертьфинале + один в полуфинале + финал) – одиннадцать побед = 22 очка. Плюс два очка за не сыгранные ответные матчи в 1/4-й и 1/2-й финала (в таблице рейтингов за каждый такой матч насчитывается по одному очку – теоретически расписывается ничья). И плюс двенадцать бонусных очков.

Поистине, машина!

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