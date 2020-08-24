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Бавария победила во всех матчах ЛЧ сезона 2019/20

Лига Чемпионов
(2 голосов)

С разницей мячей 44:8

Бавария победила во всех матчах ЛЧ сезона 2019/20
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В финале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла "ПСЖ" 1:0.

По ходу этого сезона главного еврокубка немецкая команда выиграла все матчи:

  • В групповом этапе мюнхенцы одержала шесть побед с разницей мячей 24:5 и набрали 18 очков;
  • На стадии плей-офф "Бавария" победила лондонский "Челси" 3:0 и 4:1, в четвертьфинале подопечные Флика уничтожили каталонскую "Барселону" 8:2, а в полуфинале "Бавария" обыграла "Лион" 3:0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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