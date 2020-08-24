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Празднования по-немецки. Церемония награждения Баварии. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Лучшая команда прошедшего сезона в Европе

Празднования по-немецки. Церемония награждения Баварии. ВИДЕО
Новина українською

В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 мюнхенская "Бавария" минимально победила "ПСЖ" со счетом 1:0.

По ходу этой кампании "немецкая машина" выиграла все матчи. Этот кубок Чемпионов стал 6-м для мюнхенцев в клубной истории, а также позволил "Баварии" записать на свой счет второй требл.

Предлагаем посмотреть церемонию награждения лучшей команды Европы прошедшего клубного сезона

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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