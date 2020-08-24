Лига Чемпионов
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Празднования по-немецки. Церемония награждения Баварии. ВИДЕО
Лучшая команда прошедшего сезона в Европе
В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 мюнхенская "Бавария"
По ходу этой кампании "немецкая машина"
Предлагаем посмотреть церемонию награждения лучшей команды Европы прошедшего клубного сезона
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