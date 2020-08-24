Празднования по-немецки. Церемония награждения Баварии. ВИДЕО

В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 мюнхенская "Бавария" минимально победила "ПСЖ" со счетом 1:0.

По ходу этой кампании "немецкая машина" выиграла все матчи . Этот кубок Чемпионов стал 6-м для мюнхенцев в клубной истории, а также позволил "Баварии" записать на свой счет второй требл.

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