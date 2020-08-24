Бавария взяла второй требл в истории. Только у Барсы столько же

В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 мюнхенская "Бавария" обыграла "ПСЖ" 1:0.

По итогам прошедшего сезона немецкая команда сделал требл - коллектив Ханси Флика победил в Бундеслиге, взял Кубок Германии и завоевал главный еврокубок. Это достижение покорилось "красной машине" во второй раз в истории, впервые "Баварию" к треблу привел Юпп Хайнкес в сезоне 2012/2013.

Кроме мюнхенцев, дважды требл покорялся только каталонской "Барселоне":

В сезоне 2008/09 под руководством Пепа Гвардиолы;

И в кампании 2014/15 команде Луиса Энрике.

По одному треблу также у миланского "Интера" Жозе Моуриньо (в сезоне 2009/10) та "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона (в сезоне 1998/1999) - эти команды победили в чемпионате, национальном кубке и Лиге чемпионов.