Левандовски - лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона 2019/20

В финале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла "ПСЖ" 1:0.

По итогам сезона 2019/20 ЛЧ форвард немецкой команды Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром розыграша главного еврокубка. На счету польского форварда 15 голов в 11 матчах прошедшей кампании (два забитых мяча с пенальти).

Также в этом сезоне Лиги чемпионов 32-летний Роберт отдал 6 голевых передач.

В списке лучших голеадоров турнира Левандовски опередил нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда (10 голов) и своего одноклубника - вингера "Баварии" Сержа Гнабри (9 результативных ударов).

Лучшим бомбардиром ЛЧ Левандовски стал впервые в своей игровой карьере!