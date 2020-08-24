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Левандовски - лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона 2019/20

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Поляку покорилось это достижение впервые в карьере

Левандовски - лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона 2019/20
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В финале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла "ПСЖ" 1:0.

По итогам сезона 2019/20 ЛЧ форвард немецкой команды Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром розыграша главного еврокубка. На счету польского форварда 15 голов в 11 матчах прошедшей кампании (два забитых мяча с пенальти).

Также в этом сезоне Лиги чемпионов 32-летний Роберт отдал 6 голевых передач.

В списке лучших голеадоров турнира Левандовски опередил нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда (10 голов) и своего одноклубника - вингера "Баварии" Сержа Гнабри (9 результативных ударов).

Лучшим бомбардиром ЛЧ Левандовски стал впервые в своей игровой карьере!

Левандовски - лучший бомбардир Лиги чемпионов сезона 2019/20 - изображение 1

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Серж Гнабри Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Эрлинг Холанд
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