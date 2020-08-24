"Несколько лет назад я бы точно не поверил". Альфонсо Дэвис – первый канадец, который выиграл ЛЧ

Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис стал первым представителем Канады, который сумел выиграть главный клубный европейский турнир. Напомним, в финале "ПСЖ" уступил "Баварии" (0:1). Цитирует 19-летнего Дэвиса пресс-служба УЕФА.

"Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов? Несколько лет назад, если бы мне об этом сказали, я бы точно не поверил. В детстве о таком можешь только мечтать: как приедешь в Европу и выиграешь ЛЧ в составе такого великого клуба, как "Бавария". Своим примером я хочу показать и другим, что это возможно. Как же приятно стоять здесь с медалью на шее, с кубком в нескольких шагах от меня".