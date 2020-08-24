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"Несколько лет назад я бы точно не поверил". Альфонсо Дэвис – первый канадец, который выиграл ЛЧ

Лига Чемпионов
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Ему всего 19 лет

"Несколько лет назад я бы точно не поверил". Альфонсо Дэвис – первый канадец, который выиграл ЛЧ
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Левый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис стал первым представителем Канады, который сумел выиграть главный клубный европейский турнир. Напомним, в финале "ПСЖ" уступил "Баварии" (0:1). Цитирует 19-летнего Дэвиса пресс-служба УЕФА.

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"Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов? Несколько лет назад, если бы мне об этом сказали, я бы точно не поверил. В детстве о таком можешь только мечтать: как приедешь в Европу и выиграешь ЛЧ в составе такого великого клуба, как "Бавария". Своим примером я хочу показать и другим, что это возможно. Как же приятно стоять здесь с медалью на шее, с кубком в нескольких шагах от меня".

19-летний Дэвис – выходец из Либерии, в раннем возрасте вместе с родителями он переехал в Канаду. Альфонсо перешел в "Баварию" в январе 2019 года из "Ванкувер Уайткэпс" за 10 миллионов евро. Отметим, что впервые за 22 года финал Лиги чемпионов закончился со счетом 1:0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Альфонсо Дэвис
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Источник:
UEFA

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