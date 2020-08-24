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Коман – лучший игрок финала ЛЧ. Капелло сравнил Кингсли с Анри и упрекнул Ювентус в ошибке

Лига Чемпионов
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Француз on fire

Коман – лучший игрок финала ЛЧ. Капелло сравнил Кингсли с Анри и упрекнул Ювентус в ошибке
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УЕФА назвал вингера мюнхенской "Баварии" и воспитанника "ПСЖ" Кингсли Комана лучшим игроком финального матча (1:0 в пользу немцев). Футболист стал автором единственного в поединке забитого мяча.

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"Ювентус" повторяет одни и те же ошибки. Молодой Анри приехал в Турин, но его отпустили в "Арсенал". Коман идет по тому же пути. Если вы видите в футболисте хорошие качества, то нужно потерпеть. Молодой исполнитель не может сразу стать главным героем на высоком уровне", – отметил известный итальянский специалист Фабио Капелло.

20-летний Коман – воспитанник "ПСЖ", но в составе родного клуба он сыграл только 3 матча. В 2014 году француз перешел в "Ювентус", в составе которого принял участие в финале ЛЧ-2015 с "Барселоной" (1:3). С 2017 года выступает за "Баварию".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фабио Капелло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Кингсли Коман Лига Чемпионов УЕФА финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
24.08.2020 в 10:37
Гол, звісно, був вирішальний, і більшість гостроти йшла саме від Комана, проте він багато помилявся в грі в пас, особливо в першому таймі. І врешті-решт гол, хоч і золотий, він забив всього лише один. А от Нойер врятував, мабуть від 10 гольових спроб ПСЖ, він вигравав дуелі з французами навіть тоді, коли були порушення з іхнього боку і гра зупинялася! Його танці на шпагаті - це щось із чимось! Тож обрання Комана кращим гравцем - це звична несправедливість по відношенню до воротарів. Зараз усі співають дифірамби Баварії та Фліку, але чомусь вони забули, як Баварія програвала виграшні матчі, коли Нойер був травмований і його дублер (як там його прізвище?) ловив дурних мишів сіткою власних воріт.
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