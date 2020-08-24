Коман – лучший игрок финала ЛЧ. Капелло сравнил Кингсли с Анри и упрекнул Ювентус в ошибке

УЕФА назвал вингера мюнхенской "Баварии" и воспитанника "ПСЖ" Кингсли Комана лучшим игроком финального матча (1:0 в пользу немцев). Футболист стал автором единственного в поединке забитого мяча.

"Ювентус" повторяет одни и те же ошибки. Молодой Анри приехал в Турин, но его отпустили в "Арсенал". Коман идет по тому же пути. Если вы видите в футболисте хорошие качества, то нужно потерпеть. Молодой исполнитель не может сразу стать главным героем на высоком уровне", – отметил известный итальянский специалист Фабио Капелло.

20-летний Коман – воспитанник "ПСЖ", но в составе родного клуба он сыграл только 3 матча. В 2014 году француз перешел в "Ювентус", в составе которого принял участие в финале ЛЧ-2015 с "Барселоной" (1:3). С 2017 года выступает за "Баварию".