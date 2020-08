Левандовски – первый футболист, который выиграл требл и стал лучшим бомбардиром в каждом турнире

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории футбола, который выиграл требл и стал лучшим бомбардиром в каждом из турниров, как сообщает Твиттер Gracenote Live.

???? - @lewy_official is the first player in history to win the treble of CC/CL, domestic league, and domestic cup AND become the outright top scorer in these 3 competitions: Bundesliga (34), DFB Pokal (6), Champions League (15). #UCLfinal #PSGFCB pic.twitter.com/CeVw0ZJMwN