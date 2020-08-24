"К нашему сожалению, он вернулся к своей лучшей игре". Нойер – 3-й вратарь-капитан, который выиграл ЛЧ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель высказался после поражения от мюнхенской "Баварии" (0:1) в финале Лиги чемпионов. Цитирует немца Твиттер Bayern & Germany.

"Мануэль Нойер снова был невероятен – он находится в хорошей форме неделями. К нашему сожалению, вратарь "Баварии" вернулся к своей лучшей игре".

Thomas Tuchel: "Manuel Neuer was again incredible, he has been in good form for weeks and weeks and weeks"



"He's back to his best – unfortunately for us." pic.twitter.com/KFXMlQQfFb — #DoubleTreble ???????????????????????? (@iMiaSanMia) August 24, 2020

Нойер — третий вратарь-капитан, который выиграл Лигу чемпионов. До этого подобное достижение покорялось голкиперу "Манчестер Юнайтед" Петеру Шмейхелю и вратарю "Реала" Икеру Касильясу.

Также Мануэль первый вратарь с 2016 года, который не пропустил от "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Французы не сумели забить "Баварии" и прервали результативную серию из 34 матчей. В последний раз парижане не отличались в ЛЧ 12 апреля 2016 года в ответном матче ¼ финала с "Манчестер Сити" (0:1).