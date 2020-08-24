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"К нашему сожалению, он вернулся к своей лучшей игре". Нойер – 3-й вратарь-капитан, который выиграл ЛЧ

Лига Чемпионов
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"К нашему сожалению, он вернулся к своей лучшей игре". Нойер – 3-й вратарь-капитан, который выиграл ЛЧ
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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель высказался после поражения от мюнхенской "Баварии" (0:1) в финале Лиги чемпионов. Цитирует немца Твиттер Bayern & Germany.

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"Мануэль Нойер снова был невероятен – он находится в хорошей форме неделями. К нашему сожалению, вратарь "Баварии" вернулся к своей лучшей игре".

Нойер — третий вратарь-капитан, который выиграл Лигу чемпионов. До этого подобное достижение покорялось голкиперу "Манчестер Юнайтед" Петеру Шмейхелю и вратарю "Реала" Икеру Касильясу.

Также Мануэль первый вратарь с 2016 года, который не пропустил от "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Французы не сумели забить "Баварии" и прервали результативную серию из 34 матчей. В последний раз парижане не отличались в ЛЧ 12 апреля 2016 года в ответном матче ¼ финала с "Манчестер Сити" (0:1).

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В статье: Икер Касильяс Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Петер Шмейхель Лига чемпионов Томас Тухель Лига Чемпионов УЕФА финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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