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"К нашему сожалению, он вернулся к своей лучшей игре". Нойер – 3-й вратарь-капитан, который выиграл ЛЧ
Тухель на связи
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель высказался после поражения от мюнхенской "Баварии" (0:1) в финале Лиги чемпионов. Цитирует немца Твиттер Bayern & Germany.
"Мануэль Нойер снова был невероятен – он находится в хорошей форме неделями. К нашему сожалению, вратарь "Баварии" вернулся к своей лучшей игре".
Thomas Tuchel: "Manuel Neuer was again incredible, he has been in good form for weeks and weeks and weeks"— #DoubleTreble ???????????????????????? (@iMiaSanMia) August 24, 2020
"He's back to his best – unfortunately for us." pic.twitter.com/KFXMlQQfFb
Нойер — третий вратарь-капитан, который выиграл Лигу чемпионов. До этого подобное достижение покорялось голкиперу "Манчестер Юнайтед" Петеру Шмейхелю и вратарю "Реала" Икеру Касильясу.
Также Мануэль первый вратарь с 2016 года, который не пропустил от "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Французы не сумели забить "Баварии" и прервали результативную серию из 34 матчей. В последний раз парижане не отличались в ЛЧ 12 апреля 2016 года в ответном матче ¼ финала с "Манчестер Сити" (0:1).
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