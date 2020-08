Левандовски поделился снимком с кубком ЛЧ в кровати, а Эрнандес надел трофей на голову

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски опубликовал фотографию в своем Instagram, на которой поляк лежит в кровати с Кубком Лиги чемпионов.

Напомним, Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2019/20, впервые выиграв турнир. Он стал первым игроком в истории футбола, которому удалось сделать требл и стать лучшим бомбардиром в каждом из выигранных турниров.

Также очевидно, насколько сильно защитник "немецкой машины" Люка Эрнандес восхищался соотечественником и экс-футболистом "Баварии" Биксантом Лизаразю. После триумфа Люка решил оформить косплей на чемпиона мира-1998 и надеть "ушастого" на голову.

It’s very clear how much Lucas Hernandez idolizes Bixente Lizarazu. Like Lizarazu, he’s a French left back at Bayern and like Lizarazu, he’s a World champion and European champion. pic.twitter.com/65XLlM6VCD