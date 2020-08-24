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Левандовски поделился снимком с кубком ЛЧ в кровати, а Эрнандес надел трофей на голову

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В духе Лизаразю

Левандовски поделился снимком с кубком ЛЧ в кровати, а Эрнандес надел трофей на голову
Новина українською

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски опубликовал фотографию в своем Instagram, на которой поляк лежит в кровати с Кубком Лиги чемпионов.

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"Проснулся вот так", – коротко подписал снимок Роберт.

Напомним, Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2019/20, впервые выиграв турнир. Он стал первым игроком в истории футбола, которому удалось сделать требл и стать лучшим бомбардиром в каждом из выигранных турниров.

Также очевидно, насколько сильно защитник "немецкой машины" Люка Эрнандес восхищался соотечественником и экс-футболистом "Баварии" Биксантом Лизаразю. После триумфа Люка решил оформить косплей на чемпиона мира-1998 и надеть "ушастого" на голову.

Игрок "Баварии" Бенжамен Павар также засветился с кубком:

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Биксант Лизаразю Лига Чемпионов УЕФА финал Лиги Чемпионов Люка Эрнандес
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Комментарии (4)
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мы за динамо (киев)
24.08.2020 в 13:49
думає шо когось здивував. павелко з доцьою ще й не таке може показати.
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0
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таврия19752009 (симферополь)
24.08.2020 в 13:08
Извращенец надеюсь он не заменял его вместо жены
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0
-2
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Говард (землянин)
24.08.2020 в 14:11
И вместо ночного горшка...
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0
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
24.08.2020 в 15:24
этот снимок с кубком в кровате показывает, что Роберту он снился (возможно мечтал о нем) и его сон таки стал явью... а ваши фантазии могут говорить только об одном ))
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