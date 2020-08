Неймар и Мбаппе разочаровали, Тиаго - маэстро, Нойер снова в деле. Обзор СМИ после матча ПСЖ - Бавария

Старые деньги против новых, немецкий опыт против французской мечты, единый коллектив против группы индивидуальностей. Обсуждая игру “ПСЖ” – “Бавария” мировая пресса не боится прибегать к клише. Это был классический еврокубковый финал, в котором действующие лица балансируют в статусе героя/антигероя, где для кого-то кончается сказка, а для другого все только начинается, и где свой оскал продемонстрировала судьба: единственный гол “Баварии” в ворота ПСЖ забил воспитанник парижского клуба.

От ассистента главного тренера до обладателя требла. Удивительная карьера Ханси Флика, который в ноябре сменил уволенного Нико Ковача. Поражение 1:5 “Айнтрахту” стало поворотным моментом в сезоне для “Баварии”. Непопулярный Ковач был уволен и временно команду принял Флик, известный тем, что он был помощником Йоахима Лева на победном Мундиале-2014. “Флику удалось сделать каждого игрока немного лучше, пишет Süddeutsche Zeitung. – но удивительнее всего как добавили чемпионы мира-2014 Боатенг, Мюллер и Нойер”. Мюллер, которого Ковач рассматривал в статусе резервиста, называет сезон 2019/2020 для мюнхенской командой “путешествием от А до Я”. В ноябре команда барахталась на седьмом месте в Бундеслиге, но “в 2020-м году забыла, что такое проигрывать”. Флику удалось установить очень тесные отношения с футболистами, он остается скромным, но требовательным – это помогло создать ему “команду-шедевр”, в которой все футболисты счастливы и готовы играть друг за друга. “55-летний тренер вернул “Баварии” лицо и миссию, он великолепно справился на поле и вне его, вернув клубу его ДНК” (kicker). “Когда тебе со своими братьями вот так удается выиграть титул – это максимум, которого ты можешь достичь”, – сказал после финала Киммиха. Товарищество, командный дух – неслучайно Флика часто сравнивают с Юппом Хайнкесом, который также не ставил себя выше команды, но создавал психологически сильные коллективы. В конечном итоге, именно Хайнкес принес “Баварии” первый требл, замечает Süddeutsche Zeitung.

One picture that explains so much. The light is off. In the middle of the pitch Flick has joined Kimmich, Alaba and Gnabry. They sit and talk. The glitter around them. Now we have to leave the stadium. Good night! @SPORT1 #FCBayern pic.twitter.com/44wdhHIj9B