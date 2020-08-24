Неймар и Мбаппе разочаровали, Тиаго - маэстро, Нойер снова в деле. Обзор СМИ после матча ПСЖ - Бавария

Старые деньги против новых, немецкий опыт против французской мечты, единый коллектив против группы индивидуальностей. Обсуждая игру “ПСЖ” – “Бавария” мировая пресса не боится прибегать к клише. Это был классический еврокубковый финал, в котором действующие лица балансируют в статусе героя/антигероя, где для кого-то кончается сказка, а для другого все только начинается, и где свой оскал продемонстрировала судьба: единственный гол “Баварии” в ворота ПСЖ забил воспитанник парижского клуба.

“Путешествие от А до Я”

От ассистента главного тренера до обладателя требла. Удивительная карьера Ханси Флика, который в ноябре сменил уволенного Нико Ковача. Поражение 1:5 “Айнтрахту” стало поворотным моментом в сезоне для “Баварии”. Непопулярный Ковач был уволен и временно команду принял Флик, известный тем, что он был помощником Йоахима Лева на победном Мундиале-2014. “Флику удалось сделать каждого игрока немного лучше, пишет Süddeutsche Zeitung. – но удивительнее всего как добавили чемпионы мира-2014 Боатенг, Мюллер и Нойер”. Мюллер, которого Ковач рассматривал в статусе резервиста, называет сезон 2019/2020 для мюнхенской командой “путешествием от А до Я”. В ноябре команда барахталась на седьмом месте в Бундеслиге, но “в 2020-м году забыла, что такое проигрывать”. Флику удалось установить очень тесные отношения с футболистами, он остается скромным, но требовательным – это помогло создать ему “команду-шедевр”, в которой все футболисты счастливы и готовы играть друг за друга. “55-летний тренер вернул “Баварии” лицо и миссию, он великолепно справился на поле и вне его, вернув клубу его ДНК” (kicker). “Когда тебе со своими братьями вот так удается выиграть титул – это максимум, которого ты можешь достичь”, – сказал после финала Киммиха. Товарищество, командный дух – неслучайно Флика часто сравнивают с Юппом Хайнкесом, который также не ставил себя выше команды, но создавал психологически сильные коллективы. В конечном итоге, именно Хайнкес принес “Баварии” первый требл, замечает Süddeutsche Zeitung.

One picture that explains so much. The light is off. In the middle of the pitch Flick has joined Kimmich, Alaba and Gnabry. They sit and talk. The glitter around them. Now we have to leave the stadium. Good night! @SPORT1 #FCBayern pic.twitter.com/44wdhHIj9B — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 23, 2020

“Бавария” была награждена за свою смелость, пишет автор The Independent. “Они не адаптировались под ПСЖ, и играли с полной уверенностью в своей атакующей мощи”.

Кингсли Коман забил единственный гол в матче, что делает его абсолютным героем встречи, но победы “Баварии” не было, если бы не уверенная игра Нойера в воротах и Тиаго Алькантары в обращении с мячом.

“Есть ли в Европе еще один игрок с таким знанием, как двигаться на поле, когда у твоей команды мяч”?, – задается риторическим вопросом France Football. Тиаго, вместе с Нойером и Команом получил самые высокие оценки от французской и немецкой прессы. Вероятнее всего, это был его последний матч за “Баварию”, и он провел его просто идеально, “сыграл как маэстро”. “У Парижа не было равноценного ему полузащитника”, – пишет Die Zeit. “Финал Лиги чемпионов показал, что Тиаго не просто один из лучших современных футболистов, но один из величайших в истории “Баварии”, – утверждает focus.de.

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Тиаго был маэстро, а Нойер – королем. В первом тайме он сделал двойной сэйв после удара Неймара, после перерыва среагировал на удар Маркиньоса, и затем впечатляюще спас команду в моменте с Мбаппе (пусть там и был офсайд). Нойер получил 9 из 10 от L'Équipe (лучшая оценка среди всех игроков), и высший балл (единичку) от Bild и kicker. “С такой игрой Нойера тер Стегену непросто будет получить первый номер в сборной Германии”, – замечает Mundo Deportivo.

“Неймар и Мбаппе, безмерное разочарование”

“Что касается “Баварии”, можно назвать это опытом, классом, силой привычки. Тот, кто выиграл все, снова побеждает”, – философски замечает Le Monde. Почему Парижу не удалось выиграть? France Football критикует главную звезду ПСЖ. “В воскресенье у Неймара не получилось ничего. Он был таким ярким против “Аталанты”, таким самоотверженным против “РБ Лейпциг”, но против “Баварии” сразу пошли тревожные сигналы. С первых минут он стал ошибаться в передачах, и бежать в никуда. 59% успешных передач, всего лишь 50% выигранных единоборств и 27 потерь. Неймар был карикатурой самого себя. У артиста был плохой вечер”. Libération соглашается: “Изолированный от своей команды, раздраженный ходом игры, в этот раз он не смог достать привычного для себя кролика из шляпы”. За свои промахи критикуется и Килиан Мбаппе. “Ему не хватило энергии, ясности и простых идей”. “Иногда у него были скорость и пространство, но без удара”, – считает France Football.

“1.2-миллиардный проект ПСЖ снова не смог достичь своей главной цели – победы в Лиге чемпионов”, пишет Marca. “Дождь из денег пока не приносит результат – они провалились в самый худший момент”. Мадридское издание пишет, что отобрать ЛЧ у исторического клуба “очень сложно” и обращает внимание, что игроки ПСЖ “слишком сильно радовались победам в четвертьфинале и полуфинале, хотя они еще ничего не выиграли”.

Что касается Неймара и Мбаппе, то Marca считает, что они должны задаться вопросом: “остаться в Париже или перейти в более конкурентный чемпионат, более великий клуб”.

“Победа “Баварии” – это победы команды над индивидуалистами”, – считает главный редактор Mundo Deportivo Санти Нолл. – “Поражение Парижа, это поражение больших звезд, провал Неймара и Мбаппе”. “Неймар сделал все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но ему это удалось сделать только в берлинском финале, в великой команде с Месси, Суаресом, Ракитичем, Пике, Бускетсом, Иньестой, тер Стегеном и Алвесом”. “Самое важное в футболе – это команда. У “Баварии” она есть”. Тем не менее, по мнению главреда MD, Париж, вместе с “Баварией", “Аталантой” и “РБ Лейпциг” все равно можно назвать в числе победителей Лиги чемпионов. Проигравшие – “Барселона”, “Манчестер Сити” и “Реал” Мадрид.