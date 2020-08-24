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Неймар и Мбаппе разочаровали, Тиаго - маэстро, Нойер снова в деле. Обзор СМИ после матча ПСЖ - Бавария

Лига Чемпионов
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Париж еще не “дорос” до победы в Лиге чемпионов

Неймар и Мбаппе разочаровали, Тиаго - маэстро, Нойер снова в деле. Обзор СМИ после матча ПСЖ - Бавария
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Старые деньги против новых, немецкий опыт против французской мечты, единый коллектив против группы индивидуальностей. Обсуждая игру “ПСЖ” – “Бавария” мировая пресса не боится прибегать к клише. Это был классический еврокубковый финал, в котором действующие лица балансируют в статусе героя/антигероя, где для кого-то кончается сказка, а для другого все только начинается, и где свой оскал продемонстрировала судьба: единственный гол “Баварии” в ворота ПСЖ забил воспитанник парижского клуба.

“Путешествие от А до Я”

От ассистента главного тренера до обладателя требла. Удивительная карьера Ханси Флика, который в ноябре сменил уволенного Нико Ковача. Поражение 1:5 “Айнтрахту” стало поворотным моментом в сезоне для “Баварии”. Непопулярный Ковач был уволен и временно команду принял Флик, известный тем, что он был помощником Йоахима Лева на победном Мундиале-2014. “Флику удалось сделать каждого игрока немного лучше, пишет Süddeutsche Zeitung. – но удивительнее всего как добавили чемпионы мира-2014 Боатенг, Мюллер и Нойер”. Мюллер, которого Ковач рассматривал в статусе резервиста, называет сезон 2019/2020 для мюнхенской командой “путешествием от А до Я”. В ноябре команда барахталась на седьмом месте в Бундеслиге, но “в 2020-м году забыла, что такое проигрывать”. Флику удалось установить очень тесные отношения с футболистами, он остается скромным, но требовательным – это помогло создать ему “команду-шедевр”, в которой все футболисты счастливы и готовы играть друг за друга. “55-летний тренер вернул “Баварии” лицо и миссию, он великолепно справился на поле и вне его, вернув клубу его ДНК” (kicker). “Когда тебе со своими братьями вот так удается выиграть титул – это максимум, которого ты можешь достичь”, – сказал после финала Киммиха. Товарищество, командный дух – неслучайно Флика часто сравнивают с Юппом Хайнкесом, который также не ставил себя выше команды, но создавал психологически сильные коллективы. В конечном итоге, именно Хайнкес принес “Баварии” первый требл, замечает Süddeutsche Zeitung.

“Бавария” была награждена за свою смелость, пишет автор The Independent. “Они не адаптировались под ПСЖ, и играли с полной уверенностью в своей атакующей мощи”.

Кингсли Коман забил единственный гол в матче, что делает его абсолютным героем встречи, но победы “Баварии” не было, если бы не уверенная игра Нойера в воротах и Тиаго Алькантары в обращении с мячом.

“Есть ли в Европе еще один игрок с таким знанием, как двигаться на поле, когда у твоей команды мяч”?, – задается риторическим вопросом France Football. Тиаго, вместе с Нойером и Команом получил самые высокие оценки от французской и немецкой прессы. Вероятнее всего, это был его последний матч за “Баварию”, и он провел его просто идеально, “сыграл как маэстро”. “У Парижа не было равноценного ему полузащитника”, – пишет Die Zeit. “Финал Лиги чемпионов показал, что Тиаго не просто один из лучших современных футболистов, но один из величайших в истории “Баварии”, – утверждает focus.de.

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Тиаго был маэстро, а Нойер – королем. В первом тайме он сделал двойной сэйв после удара Неймара, после перерыва среагировал на удар Маркиньоса, и затем впечатляюще спас команду в моменте с Мбаппе (пусть там и был офсайд). Нойер получил 9 из 10 от L'Équipe (лучшая оценка среди всех игроков), и высший балл (единичку) от Bild и kicker. “С такой игрой Нойера тер Стегену непросто будет получить первый номер в сборной Германии”, – замечает Mundo Deportivo.

“Неймар и Мбаппе, безмерное разочарование”

“Что касается “Баварии”, можно назвать это опытом, классом, силой привычки. Тот, кто выиграл все, снова побеждает”, – философски замечает Le Monde. Почему Парижу не удалось выиграть? France Football критикует главную звезду ПСЖ. “В воскресенье у Неймара не получилось ничего. Он был таким ярким против “Аталанты”, таким самоотверженным против “РБ Лейпциг”, но против “Баварии” сразу пошли тревожные сигналы. С первых минут он стал ошибаться в передачах, и бежать в никуда. 59% успешных передач, всего лишь 50% выигранных единоборств и 27 потерь. Неймар был карикатурой самого себя. У артиста был плохой вечер”. Libération соглашается: “Изолированный от своей команды, раздраженный ходом игры, в этот раз он не смог достать привычного для себя кролика из шляпы”. За свои промахи критикуется и Килиан Мбаппе. “Ему не хватило энергии, ясности и простых идей”. “Иногда у него были скорость и пространство, но без удара”, – считает France Football.

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“1.2-миллиардный проект ПСЖ снова не смог достичь своей главной цели – победы в Лиге чемпионов”, пишет Marca. “Дождь из денег пока не приносит результат – они провалились в самый худший момент”. Мадридское издание пишет, что отобрать ЛЧ у исторического клуба “очень сложно” и обращает внимание, что игроки ПСЖ “слишком сильно радовались победам в четвертьфинале и полуфинале, хотя они еще ничего не выиграли”.

Неймар и Мбаппе разочаровали, Тиаго - маэстро, Нойер снова в деле. Обзор СМИ после матча ПСЖ - Бавария - изображение 1

Что касается Неймара и Мбаппе, то Marca считает, что они должны задаться вопросом: “остаться в Париже или перейти в более конкурентный чемпионат, более великий клуб”.

“Победа “Баварии” – это победы команды над индивидуалистами”, – считает главный редактор Mundo Deportivo Санти Нолл. – “Поражение Парижа, это поражение больших звезд, провал Неймара и Мбаппе”. “Неймар сделал все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но ему это удалось сделать только в берлинском финале, в великой команде с Месси, Суаресом, Ракитичем, Пике, Бускетсом, Иньестой, тер Стегеном и Алвесом”. “Самое важное в футболе – это команда. У “Баварии” она есть”. Тем не менее, по мнению главреда MD, Париж, вместе с “Баварией", “Аталантой” и “РБ Лейпциг” все равно можно назвать в числе победителей Лиги чемпионов. Проигравшие – “Барселона”, “Манчестер Сити” и “Реал” Мадрид.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Неймар обзор прессы Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Тиаго Алькантара ПСЖ Килиан Мбаппе
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