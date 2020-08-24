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"Это был мой последний матч за Пари Сен-Жермен". Тьяго Силва назвал первый клуб, куда может перейти
Капитан покидает столицу Франции
Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва дал комментарий после финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:1). Цитирует бразильца пресс-служба УЕФА и Sky Sport Italia. Французский гранд решил не продлевать контракт с исполнителем.
"Это был мой последний матч в составе "ПСЖ". Мне грустно, я приношу извинения болельщикам и благодарю их за любовь ко мне. Я еще вернусь в клуб, но уже в другой роли. Хочу отыграть еще 3-4 года и выступить на чемпионате мира в Катаре".
"Я очень доволен тем, что провел 8 лет в Париже, я мечтал об этой Лиге чемпионов. Сейчас мне нужно подыскать новую команду. "Фиорентина"? Мой агент ведет переговоры и с ними, и с другими командами. Пока ничего не подписано. На днях я разберусь с предложениями и сделаю оптимальный выбор – как для самого себя, так и для семьи".