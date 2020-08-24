"Это был мой последний матч за Пари Сен-Жермен". Тьяго Силва назвал первый клуб, куда может перейти

Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва дал комментарий после финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:1). Цитирует бразильца пресс-служба УЕФА и Sky Sport Italia. Французский гранд решил не продлевать контракт с исполнителем.

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"Это был мой последний матч в составе "ПСЖ". Мне грустно, я приношу извинения болельщикам и благодарю их за любовь ко мне. Я еще вернусь в клуб, но уже в другой роли. Хочу отыграть еще 3-4 года и выступить на чемпионате мира в Катаре".