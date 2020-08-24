  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Это был мой последний матч за Пари Сен-Жермен". Тьяго Силва назвал первый клуб, куда может перейти
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это был мой последний матч за Пари Сен-Жермен". Тьяго Силва назвал первый клуб, куда может перейти

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Капитан покидает столицу Франции

"Это был мой последний матч за Пари Сен-Жермен". Тьяго Силва назвал первый клуб, куда может перейти
Новина українською

Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва дал комментарий после финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:1). Цитирует бразильца пресс-служба УЕФА и Sky Sport Italia. Французский гранд решил не продлевать контракт с исполнителем.

Читайте такжеЧелси может бесплатно подписать капитана ПСЖ

"Это был мой последний матч в составе "ПСЖ". Мне грустно, я приношу извинения болельщикам и благодарю их за любовь ко мне. Я еще вернусь в клуб, но уже в другой роли. Хочу отыграть еще 3-4 года и выступить на чемпионате мира в Катаре".

"Я очень доволен тем, что провел 8 лет в Париже, я мечтал об этой Лиге чемпионов. Сейчас мне нужно подыскать новую команду. "Фиорентина"? Мой агент ведет переговоры и с ними, и с другими командами. Пока ничего не подписано. На днях я разберусь с предложениями и сделаю оптимальный выбор – как для самого себя, так и для семьи".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тьяго Силва Лига чемпионов Тьяго Сильва Фиорентина (Флоренция) Лига Чемпионов УЕФА финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...