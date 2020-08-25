Клопп: Баварии немного повезло – на фоне хаоса с рестартом их график лучше всего подходил для ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу мюнхенской "Баварии" в главном клубном европейском турнире. Цитирует немецкого специалиста Goal.com со ссылкой на ZDF.

"Флик? Сложно за 8 месяцев написать историю лучше. Правда, "Баварии" немного повезло. Среди всего хаоса с расписаниями чемпионатов их график лучше всего подходил для Лиги чемпионов. Безусловно, сейчас это одна из лучших команд, с прекрасным составом. На каждой позиции у мюнхенцев игроки мирового класса, все они на пике".