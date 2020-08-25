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Клопп: Баварии немного повезло – на фоне хаоса с рестартом их график лучше всего подходил для ЛЧ

Лига Чемпионов
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Клопп: Баварии немного повезло – на фоне хаоса с рестартом их график лучше всего подходил для ЛЧ
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу мюнхенской "Баварии" в главном клубном европейском турнире. Цитирует немецкого специалиста Goal.com со ссылкой на ZDF.

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"Флик? Сложно за 8 месяцев написать историю лучше. Правда, "Баварии" немного повезло. Среди всего хаоса с расписаниями чемпионатов их график лучше всего подходил для Лиги чемпионов. Безусловно, сейчас это одна из лучших команд, с прекрасным составом. На каждой позиции у мюнхенцев игроки мирового класса, все они на пике".

Напомним, в финале Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Пари Сен-Жермен" благодаря голу воспитанника французского гранда Кингсли Комана. "Ливерпуль" Клоппа вылетел от "Атлетико" (1:1, 2:3 ДВ) на стадии 1/8 финала.

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В статье: Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА Ханси Флик
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Источник:
Goal

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