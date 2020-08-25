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Бешеные цифры Левандовски и 4 представителя ПСЖ – объявлена сборная сезона в Fantasy ЛЧ
Холанд тоже на месте
Пресс-служба УЕФА поделилась итогами сезона в Fantasy главного клубного европейского турнира. Место в воротах занят голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер – он набрал 50 очков.
Защита: Йозуа Киммих ("Бавария"), Маркиньос ("ПСЖ"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Хуан Бернат ("ПСЖ")
Средняя линия: Серж Гнабри ("Бавария"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
Нападение: Роберт Левандовски ("Бавария"), Эрлинг Холанд ("Боруссия")
???? The Fantasy Football Team of the Season! ????— #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 24, 2020
⚽️ Imagine trying to mark that front two?!#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/jP4XbKSRi8
Фэнтези-спорт – вид интернет-игры, в которой участники собирают виртуальные команды из реальных профессиональных спортсменов. Эти команды соревнуются на основе статистических результатов выбранных спортсменов, которые они демонстрируют в реальной игре. Результаты конвертируются в очки. В фэнтези-спорте владельцы команд выбирают, покупают и продают игроков точно так же как и в реальном спорте.
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