Бешеные цифры Левандовски и 4 представителя ПСЖ – объявлена сборная сезона в Fantasy ЛЧ

Пресс-служба УЕФА поделилась итогами сезона в Fantasy главного клубного европейского турнира. Место в воротах занят голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер – он набрал 50 очков.

Защита: Йозуа Киммих ("Бавария"), Маркиньос ("ПСЖ"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Хуан Бернат ("ПСЖ")

Средняя линия: Серж Гнабри ("Бавария"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападение: Роберт Левандовски ("Бавария"), Эрлинг Холанд ("Боруссия")

