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Бешеные цифры Левандовски и 4 представителя ПСЖ – объявлена сборная сезона в Fantasy ЛЧ

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Холанд тоже на месте

Бешеные цифры Левандовски и 4 представителя ПСЖ – объявлена сборная сезона в Fantasy ЛЧ
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Пресс-служба УЕФА поделилась итогами сезона в Fantasy главного клубного европейского турнира. Место в воротах занят голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер – он набрал 50 очков.

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Защита: Йозуа Киммих ("Бавария"), Маркиньос ("ПСЖ"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Хуан Бернат ("ПСЖ")

Средняя линия: Серж Гнабри ("Бавария"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападение: Роберт Левандовски ("Бавария"), Эрлинг Холанд ("Боруссия")

Фэнтези-спорт – вид интернет-игры, в которой участники собирают виртуальные команды из реальных профессиональных спортсменов. Эти команды соревнуются на основе статистических результатов выбранных спортсменов, которые они демонстрируют в реальной игре. Результаты конвертируются в очки. В фэнтези-спорте владельцы команд выбирают, покупают и продают игроков точно так же как и в реальном спорте.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Анхель Ди Мария Лига чемпионов Маркиньос Рахим Стерлинг Хуан Бернат Марсель Забитцер Серж Гнабри Лига Чемпионов УЕФА Преснел Кимпембе Джошуа Киммих Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Эрлинг Холанд
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