Лига чемпионов. ПАОК выбил Бешикташ и может стать соперником Динамо

Определился первый возможный соперник “Динамо” в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. “ПАОК” и “Бешикташ” выдали остросюжетный матч, в лучших традициях футбольных греческо-турецких противостояний.

События в игре развивались стремительно. Главный тренер “Бешикташа” Серген Ялчин поставил на позицию правого фулбека экс-вингера “Динамо” Джермейна Ленса, и не стоит удивляться, что первые два гола “ПАОКа” пришли именно с этого фланга. К 24-й минуте дубль сделал 18-летний нападающий Христос Цолис, для которого это была дебютная игра в еврокубков. Цолис дважды отрывался от Домагоя Виды и убийственно замыкал подачи с флангов.

“Бешикташ” и до 0:2 игравший в атакующий футбол, стал играть в еще более открытом стиле, и в результате пропустил третий после контратаки. В этот раз Цолис отдал ассист, а гол забил Пелкас.

“Бешикташ” отыграл один мяч до перерыва (Ларин), но сразу же заработал пенальти в свои ворота. Однако Чуба Акпом сохранил интригу в матче, не реализовав одиннадцатиметровый.

Второй тайм прошел в обоюдных атаках без остановок в центре поля, но голов больше не было. 3:1 – команда Абела Феррейры вышла в третий квалификационный раунд, где может сыграть с “Динамо”.

Также киевлянам может достаться победитель пары “АЗ” – “Виктория” Плзень или “Локомотива” Загреб – “Рапид” Вена. Жеребьевка состоится 31 августа.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд. Путь лиг

Салоники, “Тумба”

“ПАОК” Салоники – “Бешикташ” Стамбул 3:1

На 41-й минуте Акпом (“ПАОК”) не реализовал пенальти

Голы: Цолис 7, Цолис 24, Пелкас 30 – Ларин 37

Не так интересно было в Тиране, где встречались одноименный клуб и сербский чемпион “Црвена Звезда”. Моментов и ударов практически не было, а единственный гол забил Томане.

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд. Путь чемпионов

Тирана, “Национальная Арена”

ФК “Тирана” – “Црвена Звезда” Белград 0:1

Гол: Томане 61