Лига Севильи, последний аккумулятор Баварии и месть Комана. Обзор финалов ЛЕ и ЛЧ. Подкаст №38

Анализируем решающие матчи еврокубков: "Севилья" – "Интер", "Пари Сен-Жермен" – "Бавария". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Хвалим Лукаку, жалеем Конте, продаем Диего Карлоса, напоминаем про стиль Лопетеги и отдаем должное Флику. Обсуждаем тотальную нереализацию "Пари Сен-Жермен" на фоне плохой игры "Баварии" и удачи Мануэля Нойера, а также недоумеваем по поводу чистого пенальти на Мбаппе. Эгоизм Неймара как задание от Тухеля, синдром Пепа у Томаса в случае с перестановкой на флангах как причина гола и "Финал восьми" на регулярной основе – закрываем еврокубковые гештальты.