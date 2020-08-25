  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лига Севильи, последний аккумулятор Баварии и месть Комана. Обзор финалов ЛЕ и ЛЧ. Подкаст №38
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Севильи, последний аккумулятор Баварии и месть Комана. Обзор финалов ЛЕ и ЛЧ. Подкаст №38

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Парижане проиграли все за 15 минут

Лига Севильи, последний аккумулятор Баварии и месть Комана. Обзор финалов ЛЕ и ЛЧ. Подкаст №38
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем решающие матчи еврокубков: "Севилья" – "Интер", "Пари Сен-Жермен" – "Бавария". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Читайте такжеНеймар по ошибке поздравил Байер с победой в Лиге чемпионов – фармацевты ответили бразильцу

Хвалим Лукаку, жалеем Конте, продаем Диего Карлоса, напоминаем про стиль Лопетеги и отдаем должное Флику. Обсуждаем тотальную нереализацию "Пари Сен-Жермен" на фоне плохой игры "Баварии" и удачи Мануэля Нойера, а также недоумеваем по поводу чистого пенальти на Мбаппе. Эгоизм Неймара как задание от Тухеля, синдром Пепа у Томаса в случае с перестановкой на флангах как причина гола и "Финал восьми" на регулярной основе – закрываем еврокубковые гештальты.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Неймар Анхель Ди Мария Лига чемпионов Антонио Конте Ромелу Лукаку Лига Европы Интер (Милан) Севилья Хулен Лопетеги Кингсли Коман Лига Чемпионов УЕФА Финал Лиги Европы финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Диего Карлос Килиан Мбаппе Тило Керер Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Альфонсо Дэвис Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...