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Первый потенциальный соперник Динамо. ПАОК – Бешикташ 3:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Салоники круче Стамбула

Первый потенциальный соперник Динамо. ПАОК – Бешикташ 3:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Первый возможный соперник "Динамо" в третьем квалификационном раунде ЛЧ определен – "ПАОК" выдал отличный футбол и заслуженно прошел "Бешикташ". Отметим, что Цолис оформил дубль, дважды пройдя экс-игрока киевлян Домагоя Виду. После мячей Христоса команды обменялись автографами и установили окончательный счет противостояния.

Смотрите видеообзор матча второго раунда квалификации ЛЧ "ПАОК" – "Бешикташ".

Салоники. "Тумба".

"ПАОК" – "Бешикташ" 3:1

Голы: Цолис (7, 24), Пелкас (30) – Ларин (37)

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Лига чемпионов ПАОК (Салоники) Лига Чемпионов УЕФА
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