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Первый потенциальный соперник Динамо. ПАОК – Бешикташ 3:1. Обзор матча и видео голов
Салоники круче Стамбула
Первый возможный соперник "Динамо" в третьем квалификационном раунде ЛЧ определен – "ПАОК" выдал отличный футбол и заслуженно прошел "Бешикташ". Отметим, что Цолис оформил дубль, дважды пройдя экс-игрока киевлян Домагоя Виду. После мячей Христоса команды обменялись автографами и установили окончательный счет противостояния.
Смотрите видеообзор матча второго раунда квалификации ЛЧ "ПАОК" – "Бешикташ".
Салоники. "Тумба".
Голы: Цолис (7, 24), Пелкас (30) – Ларин (37)
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