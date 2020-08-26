Лига Чемпионов
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Матч Шахтера попал в подборку наиболее интересных в сезоне Лиги чемпионов
Рядом с "Барселона" - "Бавария"
Поединок 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" Загреб - "
Момент, который стоит увидеть: Пятов отчаянно мчится по полю в последней атаке и зарабатывает тот самый последний пенальти.
Всего в подборке есть 8 матчей. Это также поединок Ливерпуль - Зальцбург (4:3), Челси - Аякс (4:4), Лейпциг - Бенфика (2:2), Валенсия - Аталанта (3:4), Ливерпуль - Атлетико (2:3), Аталанта - ПСЖ (1:2) и Барселона - Бавария (2:8).
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Источник:УЄФА
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