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Матч Шахтера попал в подборку наиболее интересных в сезоне Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Рядом с "Барселона" - "Бавария"

Матч Шахтера попал в подборку наиболее интересных в сезоне Лиги чемпионов
Новина українською

Поединок 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" Загреб - "Шахтер" (3:3) попал в подборку интересных игр турнира в сезоне 2019/20 от УЕФА.

Момент, который стоит увидеть: Пятов отчаянно мчится по полю в последней атаке и зарабатывает тот самый последний пенальти.

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Всего в подборке есть 8 матчей. Это также поединок Ливерпуль - Зальцбург (4:3), Челси - Аякс (4:4), Лейпциг - Бенфика (2:2), Валенсия - Аталанта (3:4), Ливерпуль - Атлетико (2:3), Аталанта - ПСЖ (1:2) и Барселона - Бавария (2:8).

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Загреб) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЄФА

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