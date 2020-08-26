АЗ - Виктория 3:1. Чудесное спасение Алкмаара

"АЗ" и "Виктория" начали матч максимально скучно, вспомнив про ворота только со второй половины второго тайма.

Голландцы вроде как больше держали мяч и выглядели настырнее, но первыми буквально из ничего забили чехи - 36-летнему защитнику Давиду Лимберски удался фантастический удар издали в касание. Поведя в счете, "Виктория" еще больше прижалась к воротам, пытаясь удержать счет, и это была ошибка. Сил у возрастной команды не хватило.

На 94-й минуте вратарь Хрушка сбил соперника перед воротами, и Копмейнерс с точки не промахнулся. Так матч перешел в экстра-таймы, где "АЗ" дожал неуступчивого андердога. Вышедший на замену Гудмундссон имел вагон времени, чтобы принять мяч, примериться и пробить мимо голкипера, что он и сделал. А под конец встречи исландец еще и оформил дубль.

Так с боями "АЗ" прорвался в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, где теперь может встретиться с киевским "Динамо". Не самый страшный соперник, честно говоря. Играть и побеждать можно и нужно.

Алкмаар. "АФАС"

"АЗ" - "Виктория" - 3:1

Голы: Копмейнерс, 90+5 (с пенальти). Гудмундссон, 98, 118 - Лимберски, 78

"АЗ": Бизот - Свенссон, Влаар (Леувин, 76), Копмейнерс, Вейндаль - Класи (Друйф, 80), Де Вит, Митше - Стенгс (Гудмундссон, 64), Боаду, Идрисси (Сугавара, 93)

"Виктория": Хрушка - Гавел, Хейда, Брабец, Лимберски - Буха, Калвах - Копиц (Коваржик, 87), Цермак, Михалик (Ба Луа, 74) - Бугель (Перница, 90+3)

Предупреждения: Леувин, 77 - Хейда, 51, Хрушка, 84