ЛЧ. Селтик - Ференцварош 1:2. Большой Токмак

Лига Чемпионов. Второй Квалификационный раунд

Глазго. "Селтик Парк"

"Селтик" - "Ференцварош" 1:2

Голы: Кристи 53 - Сигер 7, Нгуен 75

"Селтик": Баркас, Эльхамид (Фримпонг 78), Жюльен, Айер, Тейлор, Браун, Макгрегор, Кристи, Эльюнусси, Форрест (Айети 77), Нтчам

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ковачевич, Блажич, Чивич, Харатин, Сомалия, Исаэль (Боли 71), Сигер, Нгуен (Шкварка 80), Узуни (Двали 86)

Предупреждения: Эльхамид 27, Браун 62 - Харатин 40, Сигер 62, Блажич 67

Несмотря на явный перекос ставок букмекеров в сторону "Селтика", "Ференцварош" мог надеяться на успех в Глазго. Пустой "Селтик Парк" не так ужасен. Сами "кельты" в последние годы вылетали из Еврокубков от "Мальме", АЕКа, "Марибора", "Клужа", "Копенгагена". Последним трем уступив дома. Больше ставят на лигу (которую начали невнятно), страстно желая взять рекордный десятый титул чемпиона подряд. А Фради уже прошли испытания предыдущим Еврокубковым сезоном, своим лучшим за 15 лет. Тогда не проиграв ни единого из семи гостевых матчей. Не проиграли в гостях и сегодня...

Обе команды начали матч без настоящих форвардов. Гости - осознанно, хозяева - из-за травмы лучшего бомбардира Эдуара. Это было заметно, ведь до перерыва активность в штрафных площадках была минимальной. "Селтик" с первых минут постоянно обстреливал ворота Дибуса издали. Иногда почти точно. Разве что Нтчам и Эльюнусси по разу оказывались на углу вратарской. Но и они не попадали в ворота. А "Ференцварош" появился в штрафной Баркаса лишь дважды, запорол последний пас. Зато он как раз издали забил. Опорнику Сигеру, заменившему форварда Боли, оставили время и место для классного удара низом.

В целом венгры оборонялись глухо, но уверенно, спокойно. А шотландцы с 15:1 по ударам в первом тайме, но только тремя - в створ - подтверждали слова СМИ о примитивной стерильной игре. Комбинации начались лишь в концовке тайма, и тогда гости уже немного страдали. А в начале второго даже почти развалились. Нтчам попал в перекладину, Кристи с 20-ти метров мягко с помощью рикошета от Ковачевича перебросил Дибуса. Еще один гол был отменен из-за крайне сомнительного офсайда. Впрочем, постепенно удалось успокоиться. А затем Токмак Нгуен убежал к воротам Баркаса. После паса Сигера.

Уже третий год подряд "Селтик" остается вне Лиги Чемпионов. И он вновь проигрывает дома далеко не самой сильной команде. Лучшая команда Пути Чемпионов по личному рейтингу вылетела. А "Ференцварош" добывает, пожалуй, свою наибольшую победу в эру Сергея Реброва. Он грамотно играл в первом тайме, сумел выдержать удар в начале второго. И сумел найти автора дубля против "Юргордена" в предыдущем раунде. Нгуен и тогда, и сейчас забил второй гол после лёгкого прохода через полполя. Его скорость вновь стала решающей.