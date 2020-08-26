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ЛЧ. Селтик - Ференцварош 1:2. Большой Токмак

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Команда Сергея Реброва устраивает сенсацию

ЛЧ. Селтик - Ференцварош 1:2. Большой Токмак
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Второй Квалификационный раунд

Глазго. "Селтик Парк"

"Селтик" - "Ференцварош" 1:2

Голы: Кристи 53 - Сигер 7, Нгуен 75

"Селтик": Баркас, Эльхамид (Фримпонг 78), Жюльен, Айер, Тейлор, Браун, Макгрегор, Кристи, Эльюнусси, Форрест (Айети 77), Нтчам

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ковачевич, Блажич, Чивич, Харатин, Сомалия, Исаэль (Боли 71), Сигер, Нгуен (Шкварка 80), Узуни (Двали 86)

Предупреждения: Эльхамид 27, Браун 62 - Харатин 40, Сигер 62, Блажич 67

Несмотря на явный перекос ставок букмекеров в сторону "Селтика", "Ференцварош" мог надеяться на успех в Глазго. Пустой "Селтик Парк" не так ужасен. Сами "кельты" в последние годы вылетали из Еврокубков от "Мальме", АЕКа, "Марибора", "Клужа", "Копенгагена". Последним трем уступив дома. Больше ставят на лигу (которую начали невнятно), страстно желая взять рекордный десятый титул чемпиона подряд. А Фради уже прошли испытания предыдущим Еврокубковым сезоном, своим лучшим за 15 лет. Тогда не проиграв ни единого из семи гостевых матчей. Не проиграли в гостях и сегодня...

Обе команды начали матч без настоящих форвардов. Гости - осознанно, хозяева - из-за травмы лучшего бомбардира Эдуара. Это было заметно, ведь до перерыва активность в штрафных площадках была минимальной. "Селтик" с первых минут постоянно обстреливал ворота Дибуса издали. Иногда почти точно. Разве что Нтчам и Эльюнусси по разу оказывались на углу вратарской. Но и они не попадали в ворота. А "Ференцварош" появился в штрафной Баркаса лишь дважды, запорол последний пас. Зато он как раз издали забил. Опорнику Сигеру, заменившему форварда Боли, оставили время и место для классного удара низом.

В целом венгры оборонялись глухо, но уверенно, спокойно. А шотландцы с 15:1 по ударам в первом тайме, но только тремя - в створ - подтверждали слова СМИ о примитивной стерильной игре. Комбинации начались лишь в концовке тайма, и тогда гости уже немного страдали. А в начале второго даже почти развалились. Нтчам попал в перекладину, Кристи с 20-ти метров мягко с помощью рикошета от Ковачевича перебросил Дибуса. Еще один гол был отменен из-за крайне сомнительного офсайда. Впрочем, постепенно удалось успокоиться. А затем Токмак Нгуен убежал к воротам Баркаса. После паса Сигера.

Уже третий год подряд "Селтик" остается вне Лиги Чемпионов. И он вновь проигрывает дома далеко не самой сильной команде. Лучшая команда Пути Чемпионов по личному рейтингу вылетела. А "Ференцварош" добывает, пожалуй, свою наибольшую победу в эру Сергея Реброва. Он грамотно играл в первом тайме, сумел выдержать удар в начале второго. И сумел найти автора дубля против "Юргордена" в предыдущем раунде. Нгуен и тогда, и сейчас забил второй гол после лёгкого прохода через полполя. Его скорость вновь стала решающей.

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В статье: Сергей Ребров Селтик (Глазго) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (14)
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ГенриВол (Волочиськ)
27.08.2020 в 00:24
Фізіономія у Реоброва нормальна. Не така перелякана як у Міхи, і не така тупа як у Хацкевича
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0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
27.08.2020 в 00:16
Второй год подряд проходить фаворитов в еврокубках - признак тренерского мастерства. Рад за Реброва
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+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
27.08.2020 в 00:07
Пихаленок, Вакула,Сикан,Русин,Булеца ждут когда Ребров позовёт
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0
0
Comment06 (Украина)
26.08.2020 в 23:56
Селтик, между прочим, с 2012г бессменный чемпион Шотландии. Пошел на 10й подряд титул. Это при наличии Глазго рейнджерс, Абердин, Данди юнайтед, Хайберниан и др.
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0
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
27.08.2020 в 01:01
Глазго Рейнджерс в 2012 обанкротился. С того же 2012 года начал возрождаться с 4й лиги Шотландии. В элиту вернулся только в 2016 году. Кто такие для Селтика Абердин, Данди Юнайтед и прочие ? Никто!
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0
0
lajkonik
27.08.2020 в 01:06
я вообще об Абердине, Данди юнайтед, Хайберниане первый раз слышу
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0
0
kuandrew (Львов)
26.08.2020 в 23:46
Ще один, два таких сезони, і можна в топ чемпіонат переходити
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+4
0
Lion Killer (Львів)
27.08.2020 в 00:00
В Туреччину кличуть , в Фенер. Є такі чутки
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0
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
27.08.2020 в 00:35
Араби це не Топ чемпіонат
0
0
Comment06 (Украина)
26.08.2020 в 23:46
Ай да Ребров ! Ай да Ференцварош!! Статистика ударов 25:4, в створ 7:4, голы 1:2. Учитесь, шахтеры и динамы!!
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+3
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.08.2020 в 00:52
ДинамА вчера показала, что умеет :)
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0
-1
sergio07 (Запоріжжя)
26.08.2020 в 23:44
Ребров викликає повагу все більше і більше!!!
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+6
0
Artemanat (Кривой Рог)
26.08.2020 в 23:42
Усилиние надо Реброву,взял бы пару украинцев в аренду еще
Ответить
+3
0
Lion Killer (Львів)
26.08.2020 в 23:40
лол. 8 коофіцієнт на угорців був. Ребров красава! Крім того в Селтіка в 4 рази більший бюджет...
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+6
0


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