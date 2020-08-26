Милевский и компания продолжают путь в квалификации ЛЧ. Динамо Брест - Сараево 2:1

Брест начал второй квалификационный раунд Лиги чемпионов "по-хозяйски" и очень активно в атаке. Подопечные Сергея Ковальчука с первых минут взяли мяч под свой контроль и максимально старались отодвигать игру от своих ворот. Это принесло свои плоды: уже на 3-й минуте динамовцы смогли открыть счет в поединке. Оборона боснийской команды ошиблась под давлением и пропустила прострельную передачу Юзепчука в штрафную площадку, Гордейчук пробил по воротах и после рикошета от защитника гостей мяч залетел в ворота.

Украинский лидер атак "Динамо" Артем Милевский был в начале первого тайма неочень заметен и выглядел довольно тяжело, медленно принимал решения. "Сараево" в последней трети поля старался играть длинними забросами, но это совершенно не приносило остроты у ворот Игнатовича. Команды играли довольно грубо, но арбитр встречи Лукас Сотириу не спешил раздавать карточки. Первую желтую в матче получил Джоканович за срыв атаки и фол на Кисляке.

К 20-й минуте беларуская команда полностью забрала мяч под свой контроль, боснийцам же оставалось искать свое счастье в немногочисленных контратаках. Евгений Хачериди смотрелся при обороне своих ворот очень уверенно и сделал парочку неплохих выносов из штрафной. Чемпиону Боснии и Герцоговини удалось немного выровнять игру и на некоторое время завладеть инициативой, но было четкое ощущение, что гости слишком уж хаотично играют в атаке, на чистой импровизации, без конкретного плана на игру. В свою очередь Брест играл более академично и старался дорожить мячем.

Позиционная оборона "Динамо" начала давать сбой, гол пришел с правого фланга - на 34-й минуте "Сараево" сравнял счет, благодаря голу Джокановича. Хозяева сразу же проснулись, активизировались и снова отодвинули игру от своей лицевой линии. Гордейчук наносил два неплохих удара, но голкипер боснийцев был на месте. Под концовку первого тайма команды заметно подустали и сбавили темп.

В начале второй половины матча Евгений Хачериди прервал перспективную атаку "Сараево" и скинул мяч головой вратарю. Активным был форвард "Динамо" Абду Диалло, рослый сенегалец навязывал соперникам борьбу, а на 49-й минуте буквально грудью замкнул передачу Печенина с левого фланга и вывел динамовцев вперед. После пропущенного гола боснийская команда включила интенсивный пресинг и зажымала беларусов на своей половине. Хозяева не могли перейти свою половину поля через короткий пас, приходилось выносить мяч верхом. Боснийцы даже сумели сравнять счет, но боковой судья зафиксировал положение "вне игры".

Артем Милевский получил свой момент в штрафной, но не решился пробивать по воротах и скинул мяч Кисляку, полузащитник пробил под штангу и вратарь переправил мяч на угловой. Наверное в лучшие года своей игровой карьеры украинский форвард несомненно наносил бы удар сам...

Несмотря на преимущество в счете, динамовцы не отсиживались в обороне, а продолжали играть в свою игру и проводить позиционные атаки. Сил у Милевского на концовку вообще не осталось, нападающий просто уже не мог бежать, а ходил по полю, но сыграл опыт украинца - Артем подставился под фол и сбил темп игры.

В концовке матча футбольная удача была на стороне "Динамо" - гости нагнетали и опасно атаковали, но счет на табло не менялся. "Динамо" Брест продолжает борьбу за слот в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/21. В свою очередь, "Сараево" падает в квалификацию Лиги Европы - 3 раунд пути чемпионов.

2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

26 августа. Брест. "ДАСК Брестский"

"Динамо" Брест - "Сараево"

Голы: Гордейчук 3, Диалло 49 - Джоканович 34

"Динамо-Брест": Игнатович, Печенин, Кики, Хачериди, Юзепчук, Кисляк (К), Тве, Седько, Милевский, Гордейчук, Диалло.

Запасные: Павлюченко, Павловец, Витус, Веретило, Быков, Кривец, Савицкий.

"Сараево": Ковачевич, Ходжич, Оремуш, Ахметович (К), Рахманович, Миличевич, Салчин, Джукич, Джоканович, Дуповац, Татар.

Запасные: Джапич, Пидро, Бешич, Велкоски, Ханджич, Сушич, Фанимо.

Арбитр: Лукас Сотириу (Кипр)