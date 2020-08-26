Локомотива - Рапид 0:1. А наиграли на разгром

В первом тайме, честно говоря, казалось, что "Локомотива" вообще не умеет играть в футбол - хорваты только били мяч куда подальше, защищаясь всей командой.

"Рапиду" было непросто проходить эти редуты, но австрийцы с задачей справились - Кара с третьей попытки добил мяч в сетку после неплохой атаки по центру.

После перерыва "Локомотива" выпустила на поле опытного Саммира, да и остальные игроки активнее забегали вперед. Тем не менее, ни одного реально стопроцентного момента хорваты так и не создали. "Рапид" же 2-3 мяча забивать был обязан, но Фунтас, Кара и партнеры оплошали в завершении. Нельзя так плохо бить из пределов вратарской.

Впрочем, даже так австрийцы все равно вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Там их соперником теоретически может стать киевское "Динамо", которое начнет свой путь в турнире именно с этого этапа.

Загреб. "Краньчевичева"

"Локомотива" - "Рапид" - 0:1

Гол: Кара, 32

"Локомотива": Хендия - Карачич, Колингер, Османкович, Маркович (Будимир, 61) - Петрак (Калаку, 71), Халилович - Чузе, Гьира, Целикович - Туци (Саммир, 46)

"Рапид": Штребингер - Стойкович, Хоффман, Граймль, Уллман - Петрович, Любичич - Аразе (Шик, 75), Фунтас (Китигава, 86), Мург (Граховац, 64) - Кара

Предупреждения: Туци, 40, Петрак, 69, Саммир, 75 - Любичич, 51, Хоффман, 55, Граймль, 57