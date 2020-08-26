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Греция, Нидерланды и Австрия: известны все три потенциальных соперника Динамо в квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

ПАОК, АЗ и венский Рапид

Греция, Нидерланды и Австрия: известны все три потенциальных соперника Динамо в квалификации ЛЧ
Новина українською

Число возможных соперников "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сократилось до трех команд.

Соперниками киевлян станет венский "Рапид", греческий ПАОК или голландский АЗ, которые в сегодняшних матчах второго квалифай раунда турнира выбили загребскую "Локомотиву", "Бешикташ" и пльзенскую "Викторию" соответственно.

Также с 3-го этапа стартуют "Бенфика" и "Гент", но они, как и киевский клуб, будут сеяными.

Напомним, что третий раунд квалификации будет состоять из одного матча. Жеребьевка данного раунда квалификации состоится 31 августа, а матчи пройдут 15-16 сентября.

Если "Динамо" пройдет дальше, то уже в раунде плей-офф его будет ожидать двухматчевое противостояние.

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В статье: Рапид (Вена) Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (6)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.08.2020 в 00:28
Потрібно будь-кого з них проходити, але я б хотів би Рапід, треба помститися за поразку 1-4 в Києві в 1996 р. на шляху до ЛЧ. Я був на тому матчі: Тріфон Іванов нам 2 шт вкинув. Після Рапіда, буде скоріш за все Гент - з Краснодаром нас розведуть, так що Динамо може й потрапити в групу ЛЧ.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
27.08.2020 в 00:02
Исторически киевлянам проще всего играть с греками. Тот же ПАОК проходили в свое время 2-0 и 4-0, Олимпиакос ( 2-2, 1-0 ). ПАОК - Динамо Киев - оптимальный вариант.
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RIVALS (Борисовка)
26.08.2020 в 23:56
Я бы хотел АЗ... Смотрел их сегодня. Мертвая банда
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
27.08.2020 в 00:06
Я бы сказал - весёлая банда))) Отскочить на 90+5, а затем 2 гола забить в дополнительное время. Точно хапнули каннабиса перед игрой)))
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kuandrew (Львов)
26.08.2020 в 23:34
Всіх - однією лівою...
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
26.08.2020 в 23:18
Оптимально - Рапид. ПАОК - более сложный вариант. А вот планокуры - чертовски непредсказуемы
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