Греция, Нидерланды и Австрия: известны все три потенциальных соперника Динамо в квалификации ЛЧ

Число возможных соперников "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сократилось до трех команд.

Соперниками киевлян станет венский "Рапид", греческий ПАОК или голландский АЗ, которые в сегодняшних матчах второго квалифай раунда турнира выбили загребскую "Локомотиву", "Бешикташ" и пльзенскую "Викторию" соответственно.

Также с 3-го этапа стартуют "Бенфика" и "Гент", но они, как и киевский клуб, будут сеяными.

Напомним, что третий раунд квалификации будет состоять из одного матча. Жеребьевка данного раунда квалификации состоится 31 августа, а матчи пройдут 15-16 сентября.

Если "Динамо" пройдет дальше, то уже в раунде плей-офф его будет ожидать двухматчевое противостояние.