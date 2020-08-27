Третий раунд квалификации Лиги Чемпионов: все участники и дата жеребьевки

25-26-го августа состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, определившие клубы, которые продолжат свой путь в турнире.

Как известно, квалификация происходит "двумя путями": в одной части соревнуются чемпионы ассоциаций, которые в рейтинге УЕФА занимают места с 52-го по 15-е, во второй - вице-чемпионы ассоциаций с 6-го по 15-е место.

Итак, на пути чемпионов в третьем раунде квалификации сыграют:

ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ

Сеяные Не сеяные "Динамо" Загреб

"Янг Бойз"

"Црвена Звезда"

"Карабах"

"Маккаби" Тель-Авив "Мольде"

"Мидтьюлланд"

"Ференцварош"

"Омония"

"Динамо" Брест

С третьего раунда на путь представителей лиг становится и "Динамо". Высокий клубный рейтинг позволяет киевлянам находиться в числе сеяных.

ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ

Сеяные Не сеяные "Бенфика"

"Динамо" Киев

"Гент" "Рапид" Вена

ПАОК

АЗ

Жеребьевка третьего этапа состоится 31 августа. Матчи запланированы на 15-16 сентября. Напомним, что из-за пандемии COVID-19 противостояния первых трех раундов квалификации Лиги Чемпионов будет состоять из одного матча.

Добавим, что кроме "Динамо" на этом этапе выступят и другие украинцы. "Ференцварош" возглавляет Сергей Ребров, под его руководством играют Харатин и Зубков. За "Динамо" из Бреста выступают Хачериди, Нойок и Милевский, а в "Генте" играют Яремчук, Безус и Пластун.