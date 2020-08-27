Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третий раунд квалификации Лиги Чемпионов: все участники и дата жеребьевки
В игру вступит киевское "Динамо"
25-26-го августа состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, определившие клубы, которые продолжат свой путь в турнире.
Как известно, квалификация происходит "двумя путями": в одной части соревнуются чемпионы ассоциаций, которые в рейтинге УЕФА занимают места с 52-го по 15-е, во второй - вице-чемпионы ассоциаций с 6-го по 15-е место.
Итак, на пути чемпионов в третьем раунде квалификации сыграют:
|Сеяные
|Не сеяные
|"Динамо" Загреб
"Янг Бойз"
"Црвена Звезда"
"Карабах"
"Маккаби" Тель-Авив
|"Мольде"
"Мидтьюлланд"
"Ференцварош"
"Омония"
"Динамо" Брест
С третьего раунда на путь представителей лиг становится и "Динамо". Высокий клубный рейтинг позволяет киевлянам находиться в числе сеяных.
|Сеяные
|Не сеяные
|"Бенфика"
"Динамо" Киев
"Гент"
|"Рапид" Вена
ПАОК
АЗ
Жеребьевка третьего этапа состоится 31 августа. Матчи запланированы на 15-16 сентября. Напомним, что из-за пандемии COVID-19 противостояния первых трех раундов квалификации Лиги Чемпионов будет состоять из одного матча.
Добавим, что кроме "Динамо" на этом этапе выступят и другие украинцы. "Ференцварош" возглавляет Сергей Ребров, под его руководством играют Харатин и Зубков. За "Динамо" из Бреста выступают Хачериди, Нойок и Милевский, а в "Генте" играют Яремчук, Безус и Пластун.