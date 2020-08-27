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Третий раунд квалификации Лиги Чемпионов: все участники и дата жеребьевки

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В игру вступит киевское "Динамо"

Третий раунд квалификации Лиги Чемпионов: все участники и дата жеребьевки
UA-Футбол
Новина українською

25-26-го августа состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, определившие клубы, которые продолжат свой путь в турнире.

Как известно, квалификация происходит "двумя путями": в одной части соревнуются чемпионы ассоциаций, которые в рейтинге УЕФА занимают места с 52-го по 15-е, во второй - вице-чемпионы ассоциаций с 6-го по 15-е место.

Итак, на пути чемпионов в третьем раунде квалификации сыграют:

ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ

Сеяные Не сеяные
"Динамо" Загреб
"Янг Бойз"
"Црвена Звезда"
"Карабах"
"Маккаби" Тель-Авив		 "Мольде"
"Мидтьюлланд"
"Ференцварош"
"Омония"
"Динамо" Брест

С третьего раунда на путь представителей лиг становится и "Динамо". Высокий клубный рейтинг позволяет киевлянам находиться в числе сеяных.

ПУТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИГ

Сеяные Не сеяные
"Бенфика"
"Динамо" Киев
"Гент"		 "Рапид" Вена
ПАОК
АЗ

Жеребьевка третьего этапа состоится 31 августа. Матчи запланированы на 15-16 сентября. Напомним, что из-за пандемии COVID-19 противостояния первых трех раундов квалификации Лиги Чемпионов будет состоять из одного матча.

Добавим, что кроме "Динамо" на этом этапе выступят и другие украинцы. "Ференцварош" возглавляет Сергей Ребров, под его руководством играют Харатин и Зубков. За "Динамо" из Бреста выступают Хачериди, Нойок и Милевский, а в "Генте" играют Яремчук, Безус и Пластун.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Динамо (Брест) Гент
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Комментарии (4)
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xamp26
27.08.2020 в 10:04
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
aleks68
27.08.2020 в 09:31
"очередные победы дЫнамо не за горами,это только начало"-су.кис .будулай уже однажды играл с АЗ и очень "удачно"
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.08.2020 в 09:54
Уймись, опущене чучело, з IQ 68, тепер обсихай після 1-8 у двох вирішальних матчах.)))
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.08.2020 в 08:11
Усім нашим , удачі !
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+3
0


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