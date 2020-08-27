Зеленые орлы разворошили логово кельтов. Селтик – Ференцварош 1:2. Обзор матча и видео голов

Аутсайдер выбил фаворита – классическая история из мира спорта. Очевидно, что "кельты" уже который год делают ставку на локальное первенство. Тем не менее, данный факт не преуменьшает заслуг Сергея Реброва и его "Ференцвароша" – венгры играли спокойно, но глухо от обороны, открыв счет в начале поединка, а затем снова выйдя вперед после гола Кристи. Этот успех – самый большой за эру Реброва.

Смотрите видеообзор матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Селтик" – "Ференцварош".

Глазго. "Селтик Парк".

"Селтик" – "Ференцварош" 1:2

Голы: Кристи (53) – Сигер (7), Нгуен (75)