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Зеленые орлы разворошили логово кельтов. Селтик – Ференцварош 1:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ребров on fire

Зеленые орлы разворошили логово кельтов. Селтик – Ференцварош 1:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Аутсайдер выбил фаворита – классическая история из мира спорта. Очевидно, что "кельты" уже который год делают ставку на локальное первенство. Тем не менее, данный факт не преуменьшает заслуг Сергея Реброва и его "Ференцвароша" – венгры играли спокойно, но глухо от обороны, открыв счет в начале поединка, а затем снова выйдя вперед после гола Кристи. Этот успех – самый большой за эру Реброва.

Смотрите видеообзор матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Селтик" – "Ференцварош".

Глазго. "Селтик Парк".

"Селтик" – "Ференцварош" 1:2

Голы: Кристи (53) – Сигер (7), Нгуен (75)

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В статье: Сергей Ребров Лига чемпионов Селтик (Глазго) Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА Ференцварош
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Комментарии (1)
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xamp26
27.08.2020 в 10:04
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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