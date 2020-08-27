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Зеленые орлы разворошили логово кельтов. Селтик – Ференцварош 1:2. Обзор матча и видео голов
Ребров on fire
Аутсайдер выбил фаворита – классическая история из мира спорта. Очевидно, что "кельты" уже который год делают ставку на локальное первенство. Тем не менее, данный факт не преуменьшает заслуг Сергея Реброва и его "Ференцвароша" – венгры играли спокойно, но глухо от обороны, открыв счет в начале поединка, а затем снова выйдя вперед после гола Кристи. Этот успех – самый большой за эру Реброва.
Смотрите видеообзор матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов "Селтик" – "Ференцварош".
Глазго. "Селтик Парк".
Голы: Кристи (53) – Сигер (7), Нгуен (75)
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